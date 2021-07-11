- 11 Tem 2021 - 11:16 G: 11 Tem 2021 - 11:22

Esra Erol’un Geçmişi Hakkında Skandal Gerçekler! Görenler “Yok Artık” Dedi! Başına Öyle Şeyler Gelmiş Ki, Kimse Kaldıramaz!

Muhabirlikten program moderatörlüğüne kadar yükselen Esra Erol şimdilerde ise tutan Atv ekranlarında kendi programını sunuyor. Fakat Esra Erol'un buraya tırmanışı hiç de göründüğü gibi olmamış. İşte Esra Erol hakkında bilinmeyenler…

Muhabirlik sonrası evlilik programı sunan Esra Erol, uzun bir süre boyunca programına devam etmişti. Saygınlığı ve programlarında her zaman ahlak ilkesini ön planda tutan Esra Erol, Türkiye'de evlilik programlarında dönen farklı olaylar sonrasında ise kendisinin masum olmasına rağmen programların kapatılması yönündeki karara uyum sağlamıştı. Sonrasında ise Atv kanalında kalan Esra Erol, şimdilerde ise Esra Erol'da programını sunuyor. Peki Esra Erol'un zirve tırmanışı nasıl oldu? Buralara kadar nasıl geldi? İşte Esra Erol hakkında bilinmeyen tüm gerçekler… Detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor…

Detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>

11 Tem 2021 - 11:16 Ankara- Yaşam

# ESRA EROL HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Esra Erol’dan İnanılması Güç Pozlar! Görenler Sarhoş Olduğunu Düşünüyor! Sadece 1 Tane Değil 3 Tane Var! Meğer O Görseller… mask
Esra Erol’dan İnanılması Güç Pozlar! Görenler Sarhoş Olduğunu Düşünüyor! Sadece 1 Tane Değil 3 Tane Var! Meğer O Görseller…
Esra Erol Yayından Kaldırıldı! ATV Yayın Akışından Silip Attı, Yerine Bambaşka Bir Şey Getirdi! Milyonların Gözü Yaşlı, Artık Sorunlar Çözülmeyecek! mask
Esra Erol Yayından Kaldırıldı! ATV Yayın Akışından Silip Attı, Yerine Bambaşka Bir Şey Getirdi! Milyonların Gözü Yaşlı, Artık Sorunlar Çözülmeyecek!
Esra Erol Yayından Kaldırıldı ve Bitti! Yaptığı Açıklamalarla Gözleri Doldurdu... "Ahde Vefa Bu Demek!" Alkışlar Esra Erol'a! mask
Esra Erol Yayından Kaldırıldı ve Bitti! Yaptığı Açıklamalarla Gözleri Doldurdu... "Ahde Vefa Bu Demek!" Alkışlar Esra Erol'a!
Esra Erol’a Şok Darbe! Adını Bile Anmadı Ama Tahtından Etmeye Geliyor! mask
Esra Erol’a Şok Darbe! Adını Bile Anmadı Ama Tahtından Etmeye Geliyor!
Esra Erol'da Mide Bulandıran Olay! Stüdyo Taş Kesti! Hem Akrabasına Kaçtı Hem de... mask
Esra Erol'da Mide Bulandıran Olay! Stüdyo Taş Kesti! Hem Akrabasına Kaçtı Hem de...
Esra Erol'da 25 Haziran 2021 Full İzle! Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 25 Haziran 2021 Cuma Atv Canlı İzle! mask
Esra Erol'da 25 Haziran 2021 Full İzle! Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 25 Haziran 2021 Cuma Atv Canlı İzle!
Hercai Dizisi ve Esra Erol Birleşti! Milyonların İçi Titredi, Yapımcı Olaya El Attı! Her Şey Sadece 6 Dakika Sürdü! Olanlar Oldu, Film Koptu! mask
Hercai Dizisi ve Esra Erol Birleşti! Milyonların İçi Titredi, Yapımcı Olaya El Attı! Her Şey Sadece 6 Dakika Sürdü! Olanlar Oldu, Film Koptu!
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 24 Haziran 2021 Perşembe ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 24 Haziran 2021 Perşembe ATV Canlı İzle!
Esra Erol’da İnanılmaz İtiraf! Avukat Hülya Kuran Sinirden Kahkahalar Attı! mask
Esra Erol’da İnanılmaz İtiraf! Avukat Hülya Kuran Sinirden Kahkahalar Attı!
Müge Anlı’dan Esra Erol’a Dava Şoku! O Hamleye Daha Fazla Dayanamadı, Soluğu Mahkemede Aldı! Rahmi Özkan ve Hülya Kuran Karşı Karşıya! Gerilim Hat Safhada… mask
Müge Anlı’dan Esra Erol’a Dava Şoku! O Hamleye Daha Fazla Dayanamadı, Soluğu Mahkemede Aldı! Rahmi Özkan ve Hülya Kuran Karşı Karşıya! Gerilim Hat Safhada…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara’da Simit fiyatına Zam! Ankara'da Simit Fiyatı Ne Kadar Oldu? Simit kaç para 2021 mask
Ankara’da Simit fiyatına Zam! Ankara'da Simit Fiyatı Ne Kadar Oldu? Simit kaç para 2021
Ankara Büyükşehir’den müzik resitali! Melek Mosso konserine yoğun ilgi... mask
Ankara Büyükşehir’den müzik resitali! Melek Mosso konserine yoğun ilgi...
Survivor Bitti, Çilesi Bitmedi! Acun Ilıcalı’nın Favori Yarışmacısı İfşalandı! O Survivor Yarışmacısının Başı Belaya Girdi, Girecek! Neler Oluyor? mask
Survivor Bitti, Çilesi Bitmedi! Acun Ilıcalı’nın Favori Yarışmacısı İfşalandı! O Survivor Yarışmacısının Başı Belaya Girdi, Girecek! Neler Oluyor?
Ankara toptancı ve balık hali yenileniyor! mask
Ankara toptancı ve balık hali yenileniyor!
Survivor'da Şok Aşk Skandalı! Ayşe ve Poyraz İpleri Kopardı, Ağzındaki Baklayı Çıkardı! Yasin Hayatının Şansı Oldu ama Poyraz… mask
Survivor'da Şok Aşk Skandalı! Ayşe ve Poyraz İpleri Kopardı, Ağzındaki Baklayı Çıkardı! Yasin Hayatının Şansı Oldu ama Poyraz…
Ankara'da Korona Bitiyor! Öyle Bir Model Geliştirildi ki; Bilim Kurulu Üyesi Herkesi Sevindirdi! "Mahalle Modeli..." mask
Ankara'da Korona Bitiyor! Öyle Bir Model Geliştirildi ki; Bilim Kurulu Üyesi Herkesi Sevindirdi! "Mahalle Modeli..."

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status