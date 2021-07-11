Esra Erol’un Geçmişi Hakkında Skandal Gerçekler! Görenler “Yok Artık” Dedi! Başına Öyle Şeyler Gelmiş Ki, Kimse Kaldıramaz!
Muhabirlikten program moderatörlüğüne kadar yükselen Esra Erol şimdilerde ise tutan Atv ekranlarında kendi programını sunuyor. Fakat Esra Erol'un buraya tırmanışı hiç de göründüğü gibi olmamış. İşte Esra Erol hakkında bilinmeyenler…
Muhabirlik sonrası evlilik programı sunan Esra Erol, uzun bir süre boyunca programına devam etmişti. Saygınlığı ve programlarında her zaman ahlak ilkesini ön planda tutan Esra Erol, Türkiye'de evlilik programlarında dönen farklı olaylar sonrasında ise kendisinin masum olmasına rağmen programların kapatılması yönündeki karara uyum sağlamıştı. Sonrasında ise Atv kanalında kalan Esra Erol, şimdilerde ise Esra Erol'da programını sunuyor. Peki Esra Erol'un zirve tırmanışı nasıl oldu? Buralara kadar nasıl geldi? İşte Esra Erol hakkında bilinmeyen tüm gerçekler… Detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor…
Detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.