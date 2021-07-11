Esra Erol’un Geçmişi Hakkında Skandal Gerçekler! Görenler “Yok Artık” Dedi! Başına Öyle Şeyler Gelmiş Ki, Kimse Kaldıramaz!

Muhabirlik sonrası evlilik programı sunan Esra Erol, uzun bir süre boyunca programına devam etmişti. Saygınlığı ve programlarında her zaman ahlak ilkesini ön planda tutan Esra Erol, Türkiye'de evlilik programlarında dönen farklı olaylar sonrasında ise kendisinin masum olmasına rağmen programların kapatılması yönündeki karara uyum sağlamıştı. Sonrasında ise Atv kanalında kalan Esra Erol, şimdilerde ise Esra Erol'da programını sunuyor. Peki Esra Erol'un zirve tırmanışı nasıl oldu? Buralara kadar nasıl geldi? İşte Esra Erol hakkında bilinmeyen tüm gerçekler… Detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor…

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