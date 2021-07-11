Masterchef İranlı Yarışmacı Danilo Şef’in Başını Döndürüp, Tansiyonunu Düşürdü! Somer Şef’in O Halleri Milyonları Şoka Soktu…
Survivor yarışmasının bitmesi ile birlikte başlayan Masterchef Türkiye'de heyecan bitmek bilmiyor. Bir ay boyunca devam edecek olan eleme bölümlerinde yarışmaya katılan İran'lı yarışmacı Danilo şefin başını döndürdü, stüdyoda tansiyon yükseldi.
Yemek yapmayı çok sevdiğini söyleyen İran'lı yarışmacı yaptıkları ile şefleri adeta kendine mest etti. Masterchef'de yepyeni karakterler seyirci ile tanışırken, jüriler de her gelen kişinin hikayelerini oldukça merak ediyor. Program özellikle Türkiye çevresinde yer alan yurt dışı ülkelerden çok fazla yarışmacı adayı çekiyor. İran'lı yarışmacının yaptıkları ve konuşmaları ile şefler adeta mest oldu. Somer şefi çok içerisinde bırakan İran'lı yarışmacı için detaylar haberimizin geri kalanında yer alıyor…
Detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.