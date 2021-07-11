- 11 Tem 2021 - 11:35 G: 11 Tem 2021 - 11:43

Masterchef İranlı Yarışmacı Danilo Şef’in Başını Döndürüp, Tansiyonunu Düşürdü! Somer Şef’in O Halleri Milyonları Şoka Soktu…

Survivor yarışmasının bitmesi ile birlikte başlayan Masterchef Türkiye'de heyecan bitmek bilmiyor. Bir ay boyunca devam edecek olan eleme bölümlerinde yarışmaya katılan İran'lı yarışmacı Danilo şefin başını döndürdü, stüdyoda tansiyon yükseldi.

Yemek yapmayı çok sevdiğini söyleyen İran'lı yarışmacı yaptıkları ile şefleri adeta kendine mest etti. Masterchef'de yepyeni karakterler seyirci ile tanışırken, jüriler de her gelen kişinin hikayelerini oldukça merak ediyor. Program özellikle Türkiye çevresinde yer alan yurt dışı ülkelerden çok fazla yarışmacı adayı çekiyor. İran'lı yarışmacının yaptıkları ve konuşmaları ile şefler adeta mest oldu. Somer şefi çok içerisinde bırakan İran'lı yarışmacı için detaylar haberimizin geri kalanında yer alıyor…

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11 Tem 2021 - 11:35 Ankara- Yaşam

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