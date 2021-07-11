Masterchef İranlı Yarışmacı Danilo Şef’in Başını Döndürüp, Tansiyonunu Düşürdü! Somer Şef’in O Halleri Milyonları Şoka Soktu…

Yemek yapmayı çok sevdiğini söyleyen İran'lı yarışmacı yaptıkları ile şefleri adeta kendine mest etti. Masterchef'de yepyeni karakterler seyirci ile tanışırken, jüriler de her gelen kişinin hikayelerini oldukça merak ediyor. Program özellikle Türkiye çevresinde yer alan yurt dışı ülkelerden çok fazla yarışmacı adayı çekiyor. İran'lı yarışmacının yaptıkları ve konuşmaları ile şefler adeta mest oldu. Somer şefi çok içerisinde bırakan İran'lı yarışmacı için detaylar haberimizin geri kalanında yer alıyor…

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