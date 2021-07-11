- 11 Tem 2021 - 12:44 G: 11 Tem 2021 - 12:56

Masterchef’te Danilo Şef Çıldırdı! Yarışmacıyı Neredeyse Öldürüyordu, Kaşığı Aldığı Gibi… Hüngür Hüngür Ağladı! Meğer…

Masterchef Türkiye yeni sezona bomba gibi bir giriş yaptı. Survivor yarışma programının bitmesinin ardından direk Masterchef elemeleri yeni bölümleri ile ekrana gelirken seyirciler ise ekranlara kilitlendi. Yeni yarışmacıları tanımaya çalışan seyirciler, elemeli sistemden geçerek kendini gruplara yazdıracak isimleri merak ediyor. Herkesin kafasında şimdiden bir şampiyon ismi belirirken, yeni sezonda neler olacağı kestirilmesi zor işlerden bir tanesi.

Yeni bölümde ilginç bir skandala imza atıldı. Yarışmacının yaptığı dondurmaya jüriler bayılırken, Danilo Şef ise hayran kaldığını belirtti. Bunun üzerine ise yarışmacıya kaşık fırlattı. Dondurmayı beğenen jüriler diğer yemekler için herhangi bir beğenide bulunamazken yarışmacı ise gözyaşlarına boğuldu. Bu olaylar şu an sosyal medya gündeminde büyük bir yer kaplarken, olayın perde arkasında neler yaşanıldı merak ediliyor. Jüriden üç hayır alan yarışmacı ise üzüntüsünü dostu ile paylaştı. İşte detaylar…

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11 Tem 2021 - 12:44 Ankara- Yaşam

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