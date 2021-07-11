Masterchef’te Danilo Şef Çıldırdı! Yarışmacıyı Neredeyse Öldürüyordu, Kaşığı Aldığı Gibi… Hüngür Hüngür Ağladı! Meğer…

Yeni bölümde ilginç bir skandala imza atıldı. Yarışmacının yaptığı dondurmaya jüriler bayılırken, Danilo Şef ise hayran kaldığını belirtti. Bunun üzerine ise yarışmacıya kaşık fırlattı. Dondurmayı beğenen jüriler diğer yemekler için herhangi bir beğenide bulunamazken yarışmacı ise gözyaşlarına boğuldu. Bu olaylar şu an sosyal medya gündeminde büyük bir yer kaplarken, olayın perde arkasında neler yaşanıldı merak ediliyor. Jüriden üç hayır alan yarışmacı ise üzüntüsünü dostu ile paylaştı. İşte detaylar…

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