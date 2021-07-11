Çukur'un Efsun’undan Cesur Paylaşımlar Arka Arkaya Geldi! Hayranları Çıldırdı, Öyle Şeyler Dediler Ki… Sosyal Medya Sallantıda!

Çukur dizisinin final yapması ile birlikte yeni bir dizinin beraberinde geleceği söylenmişti. Efsun karakterinin Çukur ve sonra ki diziler için miladı dolarken yeni sezonda hangi dizide yer alacağı da merak ediliyor. Güzel ve seksi oyuncu paylaştığı fotoğraf ile gündeme geldi. Uzun süredir paylaşım yapmayan Damla Sönmez, kumsalda çekindiği fotoğraflar ile bir bakan, bir kez daha bakıyor. İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin geri kalanında yer alıyor…

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