Çukur'un Efsun’undan Cesur Paylaşımlar Arka Arkaya Geldi! Hayranları Çıldırdı, Öyle Şeyler Dediler Ki… Sosyal Medya Sallantıda!
Show Tv ekranlarının reyting rekortmen dizisi olan Çukur'un Efsun karakterine hayat veren Damla Sönmez, öyle bir fotoğraf paylaştı ki… Kumsal'da çekindiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Damla Sönmez'e bir bakan bir daha bakıyor.
Çukur dizisinin final yapması ile birlikte yeni bir dizinin beraberinde geleceği söylenmişti. Efsun karakterinin Çukur ve sonra ki diziler için miladı dolarken yeni sezonda hangi dizide yer alacağı da merak ediliyor. Güzel ve seksi oyuncu paylaştığı fotoğraf ile gündeme geldi. Uzun süredir paylaşım yapmayan Damla Sönmez, kumsalda çekindiği fotoğraflar ile bir bakan, bir kez daha bakıyor. İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin geri kalanında yer alıyor…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.