Bir Zamanlar Çukurova Dizisine Şok Transfer! Mehdi, Demir’i Silip Attı! Züleyha Kararını Verdi, ATV Seçimini Yaptı! “Bomba!”

Bir zamanlar Türkiye'nin en önemli oyuncuları arasında yer alan İbrahim Çelikkol, birkaç senedir inzivaya çekilmiş ve gündemden uzak kalmıştı. Kendisini kanıtlayabileceği ve eski popüleritesini kazanabileceği bir dizide oynamak isteyen İbrahim Çelikkol, birçok teklif arasından karar vermekte oldukça zorlanıyor. Kanal sahipleri ise tekliflerinin kabul edilmesi durumunda dizisinin reyting rekoru kıracağından emin. En son Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde büyük bir sükse yaratan başarılı oyuncu, diziden ayrılmasının ardından reytingler düşmüştü. İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor…

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