Camdaki Kız’ın Hayri’sini Nalan Seçti! İbrahim Çelikkol Demişlerdi, Fiyasko Çıktı! İpucu Verildi, Milyonlar Şok Oldu! Meğer O İsim…

Camdaki Kız dizisinin Nalan karakterini canlandıran oyuncusu Burcu Biricik, Hayri için öyle bir ipucu verdi ki, herkes bu haberi konuşuyor. Şoför Hayri kim olacak iddiaları gündemde yer alırken, güzel oyuncunun partneri kim olacak soruları da beraberinde geliyor. Burcu Biricik ise partnerinin kim olacağı ile ilgili bir ipucu paylaştı. Paylaştığı ipucu sonrası sosyal medyada herkes iddialar göz önünde bulundurarak oyuncu araştırması yaparken ismin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor. İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin geri kalanında yer alıyor…

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