Camdaki Kız’ın Hayri’sini Nalan Seçti! İbrahim Çelikkol Demişlerdi, Fiyasko Çıktı! İpucu Verildi, Milyonlar Şok Oldu! Meğer O İsim…
Kanal D ekranlarının bu sezon başlayan dizilerinden birisi olan Camdaki Kız ile ilgili gündemi şok eden bir ipucu ortaya çıktı. Şoför Hayri ile ilgili ortaya düşen iddia ortalığı kastı kavurdu.
Camdaki Kız dizisinin Nalan karakterini canlandıran oyuncusu Burcu Biricik, Hayri için öyle bir ipucu verdi ki, herkes bu haberi konuşuyor. Şoför Hayri kim olacak iddiaları gündemde yer alırken, güzel oyuncunun partneri kim olacak soruları da beraberinde geliyor. Burcu Biricik ise partnerinin kim olacağı ile ilgili bir ipucu paylaştı. Paylaştığı ipucu sonrası sosyal medyada herkes iddialar göz önünde bulundurarak oyuncu araştırması yaparken ismin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor. İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin geri kalanında yer alıyor…
Detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.