Masterchef’te Büyük İsyan Bombası Patladı! O Yarışmacı Resmen Delirdi, Stüdyo Darmaduman Oldu! Somer Şef ve Mehmet Şef Harekete Geçti Ama…
Masterchef Türkiye'de daha önce görülmemiş öyle bir olay yaşandı ki.. Ne ekranları başında ki seyirciler böyle bir yarışmacı tanıdı, ne de jüri üyeleri…
Masterchef elemeleri hızlı bir şekilde devam ederken, yeni bölümde ilginç olaylar yaşandı. İddialı bir VTR ile ekranların karşısında izlediğimiz Tugay Karacaoğlan, hayat hikayesini anlattı. Hikayesini paylaşan Tugay, sonrasında ise iddialı olduğunu iletti. Yemeğini hazırladığı süre boyunca bir yandan da jüriler ile konuşan Tugay Karacaoğlan, yanlış bir şey yaptı. Bu yaptığı hatanın da arkasından dönemeyen Tugay, jürilerin de ısrar etmesi sonrasında ne yapacağını şaşırdı. Sonrasında ise kendisinden biraz daha fazla bahsetme imkanı olan Tugay Karacaoğlan milyonlar tarafından oldukça hareketleri ve tavırları ile sevildi. İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin geri kalan kısmında yer alıyor…
Detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>
11 Tem 2021 - 15:10 - Yaşam
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.