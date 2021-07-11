Masterchef’te Büyük İsyan Bombası Patladı! O Yarışmacı Resmen Delirdi, Stüdyo Darmaduman Oldu! Somer Şef ve Mehmet Şef Harekete Geçti Ama…

Masterchef elemeleri hızlı bir şekilde devam ederken, yeni bölümde ilginç olaylar yaşandı. İddialı bir VTR ile ekranların karşısında izlediğimiz Tugay Karacaoğlan, hayat hikayesini anlattı. Hikayesini paylaşan Tugay, sonrasında ise iddialı olduğunu iletti. Yemeğini hazırladığı süre boyunca bir yandan da jüriler ile konuşan Tugay Karacaoğlan, yanlış bir şey yaptı. Bu yaptığı hatanın da arkasından dönemeyen Tugay, jürilerin de ısrar etmesi sonrasında ne yapacağını şaşırdı. Sonrasında ise kendisinden biraz daha fazla bahsetme imkanı olan Tugay Karacaoğlan milyonlar tarafından oldukça hareketleri ve tavırları ile sevildi. İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin geri kalan kısmında yer alıyor…

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