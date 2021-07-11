- 11 Tem 2021 - 15:15 G: 11 Tem 2021 - 15:19

Alişan Hayatının En Büyük Kabusunu Yaşıyor! Zaten Çok Zor Günlerdeydi, Şimdi de Kardeşi... Milyonlar Alişan İçin Ağlıyor!

Günlerdir gündemi meşgul eden haberlerden birisi olan Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş ile ilgili kötü haberler gelmeye devam ediyordu. Son gelen bilgilere göre ise Alişan'ın kardeşi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Tatildeyken apar topar İstanbul'a dönen Alişan ve hayat arkadaşı Buse Varol çifti, kardeşi Selçuk Tektaş'ın durumunun kötüye gittiğinin haberini almıştı. Sonrasında ise tatillerini yarıda bırakan mutlu çift, Alişan'ın kardeşi için ailesi ile birlikte hastanede hüzünlü bir bekleyişin içerisine girdiler. Doktorlar tarafından “beklenti içerisinde olmayın” mesajları gelirken, aile ise bir şekilde Selçuk Tektaş'ın iyileşeceğine inancını hiç kaybetmedi. Alişan'ın aile dostu olarak bilinen Demet Akalın ise birçok yurt ve kurslara “Selçuk Tektaş için bol bol dua edelim” mesajları vermişti. Alişan ve Buse Varol çifti de sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamalar ile kardeşi için dua istemişti. Peki son durum ne oldu? İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor…

Detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>

11 Tem 2021 - 15:15 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Acun Ilıcalı Per Perişan Olacak! Apar Topar Çıkartmıştı, “Başını Duvarlara Vuracak!” Delikanlı Sadi İçin Çalışmalara Başlandı Ama… mask
Acun Ilıcalı Per Perişan Olacak! Apar Topar Çıkartmıştı, “Başını Duvarlara Vuracak!” Delikanlı Sadi İçin Çalışmalara Başlandı Ama…
Söylemezsem Olmaz Arto’dan Skandal İtiraf! “Ne Dedin Sen?” Tokadının İç Yüzünü Anlattı! Camdaki Kız Cana Yerle Bir Olmuştu Meğer… mask
Söylemezsem Olmaz Arto’dan Skandal İtiraf! “Ne Dedin Sen?” Tokadının İç Yüzünü Anlattı! Camdaki Kız Cana Yerle Bir Olmuştu Meğer…
Masterchef Somer Şef Ağlamaktan Çatladı! Mehmet Şef Ne Yapacağını Bilemedi! Masterchef Travma Nedeni Oldu! Acun Ilıcalı Elinden Tutmazsa… mask
Masterchef Somer Şef Ağlamaktan Çatladı! Mehmet Şef Ne Yapacağını Bilemedi! Masterchef Travma Nedeni Oldu! Acun Ilıcalı Elinden Tutmazsa…
Acun Ilıcalı All Star Kadrosunu Kurdu! Yeni Sezonda Kavga - Kıyamet Eksik Olmayacak! O İsimde Kadroya Girdiğini Resmen Açıkladı! Neler Oluyor? mask
Acun Ilıcalı All Star Kadrosunu Kurdu! Yeni Sezonda Kavga - Kıyamet Eksik Olmayacak! O İsimde Kadroya Girdiğini Resmen Açıkladı! Neler Oluyor?
Acun Ilıcalı TV8’i Kapatma Kararı Mı Aldı? Sosyal Medya Çalkalanıyor! Masterchef Yarışmasına Ne Olacak? Ayrıntıları Ortaya Çıktı! mask
Acun Ilıcalı TV8’i Kapatma Kararı Mı Aldı? Sosyal Medya Çalkalanıyor! Masterchef Yarışmasına Ne Olacak? Ayrıntıları Ortaya Çıktı!
İbrahim Tatlıses Kahroldu, Yıkıldı! Öyle Acı Bir Haber Aldı Ki, Yer Gök Sallandı! Kimse Bunu Beklemiyordu! Meğer… mask
İbrahim Tatlıses Kahroldu, Yıkıldı! Öyle Acı Bir Haber Aldı Ki, Yer Gök Sallandı! Kimse Bunu Beklemiyordu! Meğer…
Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya’yı Hedefledi! Exxen Krizine Tek Çare Olacak Kişi Ortaya Çıktı! Sosyal Medya Çalkalanıyor! “Yok Artık, Bu Kadarı da Fazla!” mask
Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya’yı Hedefledi! Exxen Krizine Tek Çare Olacak Kişi Ortaya Çıktı! Sosyal Medya Çalkalanıyor! “Yok Artık, Bu Kadarı da Fazla!”
Alişan’a Bir Kötü Haber Daha! Önce Kardeşi, Sonra Kendisi! Hayranları Artık Çılgına Döndü Dönecek! Ortalık Çok Fena Karıştı! Neler Oluyor? mask
Alişan’a Bir Kötü Haber Daha! Önce Kardeşi, Sonra Kendisi! Hayranları Artık Çılgına Döndü Dönecek! Ortalık Çok Fena Karıştı! Neler Oluyor?
Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil’den Önce ve Sonra ki Dekoltesi! Mehmet Ali Erbil Artık Son Noktaya Geldi! Cesaret, Fizik, Yangın… mask
Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil’den Önce ve Sonra ki Dekoltesi! Mehmet Ali Erbil Artık Son Noktaya Geldi! Cesaret, Fizik, Yangın…
Masterchef’te Finalin Oynanmasına Gerek Kalmadı, Şampiyon Belli Oldu! Somer Şef Öve Öve Bitiremedi! Diğer Yarışmacılar Kıskançlıktan Çatladı! mask
Masterchef’te Finalin Oynanmasına Gerek Kalmadı, Şampiyon Belli Oldu! Somer Şef Öve Öve Bitiremedi! Diğer Yarışmacılar Kıskançlıktan Çatladı!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Masterchef’te Büyük İsyan Bombası Patladı! O Yarışmacı Resmen Delirdi, Stüdyo Darmaduman Oldu! Somer Şef ve Mehmet Şef Harekete Geçti Ama… mask
Masterchef’te Büyük İsyan Bombası Patladı! O Yarışmacı Resmen Delirdi, Stüdyo Darmaduman Oldu! Somer Şef ve Mehmet Şef Harekete Geçti Ama…
Camdaki Kız’ın Hayri’sini Nalan Seçti! İbrahim Çelikkol Demişlerdi, Fiyasko Çıktı! İpucu Verildi, Milyonlar Şok Oldu! Meğer O İsim… mask
Camdaki Kız’ın Hayri’sini Nalan Seçti! İbrahim Çelikkol Demişlerdi, Fiyasko Çıktı! İpucu Verildi, Milyonlar Şok Oldu! Meğer O İsim…
Bir Zamanlar Çukurova Dizisine Şok Transfer! Mehdi, Demir’i Silip Attı! Züleyha Kararını Verdi, ATV Seçimini Yaptı! “Bomba!” mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisine Şok Transfer! Mehdi, Demir’i Silip Attı! Züleyha Kararını Verdi, ATV Seçimini Yaptı! “Bomba!”
Çukur'un Efsun’undan Cesur Paylaşımlar Arka Arkaya Geldi! Hayranları Çıldırdı, Öyle Şeyler Dediler Ki… Sosyal Medya Sallantıda! mask
Çukur'un Efsun’undan Cesur Paylaşımlar Arka Arkaya Geldi! Hayranları Çıldırdı, Öyle Şeyler Dediler Ki… Sosyal Medya Sallantıda!
Müge Anlı'da Sinir Krizi Geçirmişti, Sosyal Medyada Çıldırdı! Açtı Ağzını, Yumdu Gözünü! Ateş Püskürdü, Görenler Titredi! Meğer… mask
Müge Anlı'da Sinir Krizi Geçirmişti, Sosyal Medyada Çıldırdı! Açtı Ağzını, Yumdu Gözünü! Ateş Püskürdü, Görenler Titredi! Meğer…
Masterchef’te Danilo Şef Çıldırdı! Yarışmacıyı Neredeyse Öldürüyordu, Kaşığı Aldığı Gibi… Hüngür Hüngür Ağladı! Meğer… mask
Masterchef’te Danilo Şef Çıldırdı! Yarışmacıyı Neredeyse Öldürüyordu, Kaşığı Aldığı Gibi… Hüngür Hüngür Ağladı! Meğer…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status