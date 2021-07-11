Alişan Hayatının En Büyük Kabusunu Yaşıyor! Zaten Çok Zor Günlerdeydi, Şimdi de Kardeşi... Milyonlar Alişan İçin Ağlıyor!
Günlerdir gündemi meşgul eden haberlerden birisi olan Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş ile ilgili kötü haberler gelmeye devam ediyordu. Son gelen bilgilere göre ise Alişan'ın kardeşi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Tatildeyken apar topar İstanbul'a dönen Alişan ve hayat arkadaşı Buse Varol çifti, kardeşi Selçuk Tektaş'ın durumunun kötüye gittiğinin haberini almıştı. Sonrasında ise tatillerini yarıda bırakan mutlu çift, Alişan'ın kardeşi için ailesi ile birlikte hastanede hüzünlü bir bekleyişin içerisine girdiler. Doktorlar tarafından “beklenti içerisinde olmayın” mesajları gelirken, aile ise bir şekilde Selçuk Tektaş'ın iyileşeceğine inancını hiç kaybetmedi. Alişan'ın aile dostu olarak bilinen Demet Akalın ise birçok yurt ve kurslara “Selçuk Tektaş için bol bol dua edelim” mesajları vermişti. Alişan ve Buse Varol çifti de sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamalar ile kardeşi için dua istemişti. Peki son durum ne oldu? İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor…
Detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.