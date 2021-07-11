Alişan Hayatının En Büyük Kabusunu Yaşıyor! Zaten Çok Zor Günlerdeydi, Şimdi de Kardeşi... Milyonlar Alişan İçin Ağlıyor!

Tatildeyken apar topar İstanbul'a dönen Alişan ve hayat arkadaşı Buse Varol çifti, kardeşi Selçuk Tektaş'ın durumunun kötüye gittiğinin haberini almıştı. Sonrasında ise tatillerini yarıda bırakan mutlu çift, Alişan'ın kardeşi için ailesi ile birlikte hastanede hüzünlü bir bekleyişin içerisine girdiler. Doktorlar tarafından “beklenti içerisinde olmayın” mesajları gelirken, aile ise bir şekilde Selçuk Tektaş'ın iyileşeceğine inancını hiç kaybetmedi. Alişan'ın aile dostu olarak bilinen Demet Akalın ise birçok yurt ve kurslara “Selçuk Tektaş için bol bol dua edelim” mesajları vermişti. Alişan ve Buse Varol çifti de sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamalar ile kardeşi için dua istemişti. Peki son durum ne oldu? İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor…

Detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>