- 11 Tem 2021 - 17:16 G: 11 Tem 2021 - 17:20

Kim Milyoner Olmak İster'de Akıllara Durgunluk Veren Anlar! Yarışmacı Öyle Bir Yanıt Verdi ki; Kenan İmirzalıoğlu'nun Nutku Tutuldu!

Atv ekranlarının fenomen bilgi yarışması olan Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümleri ile devam ediyor. Son bölümde programa katılan Adanalı “Dertlipolat” karakteri, sosyal medyada gündem oldu.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan yarışmacı adayları kimi zaman karakterleri, kimi zaman ise dış görünüşleri ile programa damgalarını vuruyor. Yarışmaya çıkan kişilerin ilerleyiş durumlarına göre devam eden sürede daha fazla sohbet etme fırsatı yakalarlarken, seyircilerin de o kişi hakkında ki bilgi birikimleri daha da artmış oluyor. Adanalı “Dertlipolat” ise verdiği cevaplar ve renkli kişiliği ile dikkat çekti. Adanalı yarışmacı Kenan İmirzalıoğlu'nun sorduğu soruya öyle bir cevap verdi ki, stüdyo yıkıldı. İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin geri kalanında yer alıyor…

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11 Tem 2021 - 17:16 Ankara- Yaşam

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