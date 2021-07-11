Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir Nefes Kesen İlişki Pozu Paylaşınca O İsim Çıldırdı! Öyle Bir Kıskançlık Yorumu Yaptı ki...
Atv'de bu sezon başlayan Kalp Yarası dizisinin başrol oyuncusu Ayşe karakterinin canlandırıcısı Yağmur Tanrısevsin, gündemde ki iddialar ile ilgili açıklama yaptı.
Geçtiğimiz yıllarda Oğuzhan Koç ile bir birliktelik yaşayan Yağmur Tanrısevsin, sonrasında ise ünlü sanatçı ile ayrılmıştı. Ayrılık sonrasında ise çok geçmeden Demet Özdemir ile ilişkilerini açıklayan Oğuzhan Koç, Yağmur Tanrısevsin'e ayıp etti iddiaları yapmıştı. Bu olayların dışında ise Yağmur Tanrısevsin ile Demet Özdemir'in ikili dostlukları çok iyiyken, “dost dosta bunu yapar mı” soruları da sosyal medyada oldukça fazla konuşulmuştu. Peki Yağmur Tanrısevsin, ikilinin görüntüleri için ne dedi? İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin geri kalanında yer alıyor…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.