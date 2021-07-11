Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir Nefes Kesen İlişki Pozu Paylaşınca O İsim Çıldırdı! Öyle Bir Kıskançlık Yorumu Yaptı ki...

Geçtiğimiz yıllarda Oğuzhan Koç ile bir birliktelik yaşayan Yağmur Tanrısevsin, sonrasında ise ünlü sanatçı ile ayrılmıştı. Ayrılık sonrasında ise çok geçmeden Demet Özdemir ile ilişkilerini açıklayan Oğuzhan Koç, Yağmur Tanrısevsin'e ayıp etti iddiaları yapmıştı. Bu olayların dışında ise Yağmur Tanrısevsin ile Demet Özdemir'in ikili dostlukları çok iyiyken, “dost dosta bunu yapar mı” soruları da sosyal medyada oldukça fazla konuşulmuştu. Peki Yağmur Tanrısevsin, ikilinin görüntüleri için ne dedi? İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin geri kalanında yer alıyor…

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