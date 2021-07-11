- 11 Tem 2021 - 18:23 G: 11 Tem 2021 - 18:36

Acun Ilıcalı Deliye Dönecek! Şeyma Subaşı ve Sevgilisi Onun Evinde mi Yaşıyor? Bebek Düşürme İddiası; Türkiye'yi Yaktı Kavurdu!

Türkiye gündeminin magazin starı Şeyma Subaşı, yaşadığı hayat sebebiyle gündemden düşmüyor. Şeyma Subaşı geçtiğimiz günlerde hamile olduğunu açıklamıştı.

Edinilen bilgilere göre Şeyma Subaşı ile Meedo çift bebeklerini bekliyorlardı. Sonrasında ise ikili hakkında çıkan dedikodular tüm Türkiye'ye yayılırken ayrılık haberi ile çift sarsılmıştır. Şeyma Subaşı ise bu olaylar sonrasında bebeğini kaybettiğini açıklamış ve hayranlarını oldukça üzmüştü. Tüm Türkiye, Şeyma'nın bebeğinin düşük yaptığı haberini almasından sonra üzülmüştü fakat gerçek ortaya çıktı. Meğerse Şeyma Subaşı ile Meedo çifti herkese oyun oynamış. İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin geri kalanında yer alıyor…

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11 Tem 2021 - 18:23 Ankara- Yaşam

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