A101 ve Bim Markete Tarihi Rest! O Market Aylardır Beklenen Ürünleri İndirim Üzerine İndirim Yaparak Duyurdu! Böylesi 100 Yılda Bir Gelir!
A101 ve BİM Aktüel ürünlerle birlikte indirimde resmen rekor kırarak büyük bir ilk altına imza atmıştı. Özellikle yasakların sona ermesiyle birlikte A101 ve BİM'in yaptığı bu indirimler oldukça ilgi topladı. Stoklar bir gün bile dayanmıyorken, indirim yapanlar arasında Trendyol da yerini aldı. Peki, Trendyol'da indirimler ne durumda? Hangi ürün kaç TL? İşte tüm detaylarıyla o ürünler...
Trendyol; oldukça hızlı bir şekilde indirimlerle yükselmeye devam ediyor. Yeni indirim döneminin başladığı Trendyol'da milyonlarca ürün oldukça uygun fiyatlar karşılığında müşterilere ulaştırılıyor. Ürün fiyatlarını görenler, hemen alırken; bazı kişiler ise İnternet'ten alışveriş yapma konusunda korkuyorlar. Koşulsuz & Şartsız iade sistemiyle birlikte dolandırıcılık ihtimali %0 olan Trendyol'da güvenle alışveriş yapılabiliyor. İşte indirimli olan o ürünler....
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.