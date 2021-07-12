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12 Tem 2021 - 16:36

A101 ve Bim Markete Tarihi Rest! O Market Aylardır Beklenen Ürünleri İndirim Üzerine İndirim Yaparak Duyurdu! Böylesi 100 Yılda Bir Gelir!

A101 ve BİM Aktüel ürünlerle birlikte indirimde resmen rekor kırarak büyük bir ilk altına imza atmıştı. Özellikle yasakların sona ermesiyle birlikte A101 ve BİM'in yaptığı bu indirimler oldukça ilgi topladı. Stoklar bir gün bile dayanmıyorken, indirim yapanlar arasında Trendyol da yerini aldı. Peki, Trendyol'da indirimler ne durumda? Hangi ürün kaç TL? İşte tüm detaylarıyla o ürünler...