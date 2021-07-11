Gülşen İç Çamaşırını Giyip Öyle Bir Şekilde İnsan Karşısına Çıktı ki; Yürekler Ağızlara Geldi! Twitter Çalkalanıyor... "Ne Yapıyorsun Gülşen?"

Sınırları zorlayan bir paylaşımda bulunan Gülşen, Alaçatı'da konser verdiği sahnede giydiği kıyafetle olay oldu. O kıyafet sosyal medyada çok konuşuldu, herkes Gülşen'i konuşuyor. İşte detaylar…

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