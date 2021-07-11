11 Tem 2021 - 19:21 Güncelleme: 11 Tem 2021 - 19:31
Gülşen İç Çamaşırını Giyip Öyle Bir Şekilde İnsan Karşısına Çıktı ki; Yürekler Ağızlara Geldi! Twitter Çalkalanıyor... "Ne Yapıyorsun Gülşen?"
Ünlü sanatçı Gülşen, paylaştığı fotoğraflar ile sosyal medyanın zirvesine oturdu. Uzun süredir gündemde yer almayan Gülşen, paylaştığı o fotoğraf ile gündeme geldi.
Sınırları zorlayan bir paylaşımda bulunan Gülşen, Alaçatı'da konser verdiği sahnede giydiği kıyafetle olay oldu. O kıyafet sosyal medyada çok konuşuldu, herkes Gülşen'i konuşuyor. İşte detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.