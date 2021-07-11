Acun Ilıcalı Poyraz'ı Resmen Milyoner Etti! Darphane Gibi Para Basacak... Artık O Projede Poyraz'ı Göreceğiz...
Survivor'ın bitmesinin ardından bombalar gelmeye devam ediyor. Acun Ilıcalı'nın dijital platformu Exxen için çekilen Leyla ile Mecnun'a oyuncu önerisi geldi.
Survivor'da ki o oyuncu için Leyla ile Mecnun'a transfer iddiaları gündemi sarstı. Yıllar sonra Exxen platformunda tam kadro tekrar çekilen Leyla ile Mecnun dizisinde başrol krizi yaşanıyor. Dizinin yeni Leyla'sı Deniz Işın olurken başka bir dijital şirketle anlaşması sonrasında ise başrol krizi yaşandığı iddia edildi. Survivor severler ise Leyla ile Mecnun dizisine kimin katılacağını merak ediyor. Son başrol krizi sonrasında diziye Survivor'dan bir oyuncunun katılacağı iddia ediliyor. Peki bu isim yeni Leyla karakterini mi canlandıracak? İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.