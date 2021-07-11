- 11 Tem 2021 - 19:26 G: 11 Tem 2021 - 19:36

Acun Ilıcalı Poyraz'ı Resmen Milyoner Etti! Darphane Gibi Para Basacak... Artık O Projede Poyraz'ı Göreceğiz...

Survivor'ın bitmesinin ardından bombalar gelmeye devam ediyor. Acun Ilıcalı'nın dijital platformu Exxen için çekilen Leyla ile Mecnun'a oyuncu önerisi geldi.

Survivor'da ki o oyuncu için Leyla ile Mecnun'a transfer iddiaları gündemi sarstı. Yıllar sonra Exxen platformunda tam kadro tekrar çekilen Leyla ile Mecnun dizisinde başrol krizi yaşanıyor. Dizinin yeni Leyla'sı Deniz Işın olurken başka bir dijital şirketle anlaşması sonrasında ise başrol krizi yaşandığı iddia edildi. Survivor severler ise Leyla ile Mecnun dizisine kimin katılacağını merak ediyor. Son başrol krizi sonrasında diziye Survivor'dan bir oyuncunun katılacağı iddia ediliyor. Peki bu isim yeni Leyla karakterini mi canlandıracak? İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor…

Detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>>

11 Tem 2021 - 19:26 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Aşk-ı Memnu Resmen Gerçek Oldu! Aydemir Akbaş Öyle Bir İtiraf Yaptı ki; Eşinin Ne Diyeceği Bilinmiyor! Meğer Nebahat Çehre'ye... mask
Aşk-ı Memnu Resmen Gerçek Oldu! Aydemir Akbaş Öyle Bir İtiraf Yaptı ki; Eşinin Ne Diyeceği Bilinmiyor! Meğer Nebahat Çehre'ye...
Gülşen İç Çamaşırını Giyip Öyle Bir Şekilde İnsan Karşısına Çıktı ki; Yürekler Ağızlara Geldi! Twitter Çalkalanıyor... "Ne Yapıyorsun Gülşen?" mask
Gülşen İç Çamaşırını Giyip Öyle Bir Şekilde İnsan Karşısına Çıktı ki; Yürekler Ağızlara Geldi! Twitter Çalkalanıyor... "Ne Yapıyorsun Gülşen?"
Acun Ilıcalı Deliye Dönecek! Şeyma Subaşı ve Sevgilisi Onun Evinde mi Yaşıyor? Bebek Düşürme İddiası; Türkiye'yi Yaktı Kavurdu! mask
Acun Ilıcalı Deliye Dönecek! Şeyma Subaşı ve Sevgilisi Onun Evinde mi Yaşıyor? Bebek Düşürme İddiası; Türkiye'yi Yaktı Kavurdu!
Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir Nefes Kesen İlişki Pozu Paylaşınca O İsim Çıldırdı! Öyle Bir Kıskançlık Yorumu Yaptı ki... mask
Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir Nefes Kesen İlişki Pozu Paylaşınca O İsim Çıldırdı! Öyle Bir Kıskançlık Yorumu Yaptı ki...
Alişan Hayatının En Büyük Kabusunu Yaşıyor! Zaten Çok Zor Günlerdeydi, Şimdi de Kardeşi... Milyonlar Alişan İçin Ağlıyor! mask
Alişan Hayatının En Büyük Kabusunu Yaşıyor! Zaten Çok Zor Günlerdeydi, Şimdi de Kardeşi... Milyonlar Alişan İçin Ağlıyor!
Acun Ilıcalı Per Perişan Olacak! Apar Topar Çıkartmıştı, “Başını Duvarlara Vuracak!” Delikanlı Sadi İçin Çalışmalara Başlandı Ama… mask
Acun Ilıcalı Per Perişan Olacak! Apar Topar Çıkartmıştı, “Başını Duvarlara Vuracak!” Delikanlı Sadi İçin Çalışmalara Başlandı Ama…
Söylemezsem Olmaz Arto’dan Skandal İtiraf! “Ne Dedin Sen?” Tokadının İç Yüzünü Anlattı! Camdaki Kız Cana Yerle Bir Olmuştu Meğer… mask
Söylemezsem Olmaz Arto’dan Skandal İtiraf! “Ne Dedin Sen?” Tokadının İç Yüzünü Anlattı! Camdaki Kız Cana Yerle Bir Olmuştu Meğer…
Masterchef Somer Şef Ağlamaktan Çatladı! Mehmet Şef Ne Yapacağını Bilemedi! Masterchef Travma Nedeni Oldu! Acun Ilıcalı Elinden Tutmazsa… mask
Masterchef Somer Şef Ağlamaktan Çatladı! Mehmet Şef Ne Yapacağını Bilemedi! Masterchef Travma Nedeni Oldu! Acun Ilıcalı Elinden Tutmazsa…
Acun Ilıcalı All Star Kadrosunu Kurdu! Yeni Sezonda Kavga - Kıyamet Eksik Olmayacak! O İsimde Kadroya Girdiğini Resmen Açıkladı! Neler Oluyor? mask
Acun Ilıcalı All Star Kadrosunu Kurdu! Yeni Sezonda Kavga - Kıyamet Eksik Olmayacak! O İsimde Kadroya Girdiğini Resmen Açıkladı! Neler Oluyor?
Acun Ilıcalı TV8’i Kapatma Kararı Mı Aldı? Sosyal Medya Çalkalanıyor! Masterchef Yarışmasına Ne Olacak? Ayrıntıları Ortaya Çıktı! mask
Acun Ilıcalı TV8’i Kapatma Kararı Mı Aldı? Sosyal Medya Çalkalanıyor! Masterchef Yarışmasına Ne Olacak? Ayrıntıları Ortaya Çıktı!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Aşk-ı Memnu Resmen Gerçek Oldu! Aydemir Akbaş Öyle Bir İtiraf Yaptı ki; Eşinin Ne Diyeceği Bilinmiyor! Meğer Nebahat Çehre'ye... mask
Aşk-ı Memnu Resmen Gerçek Oldu! Aydemir Akbaş Öyle Bir İtiraf Yaptı ki; Eşinin Ne Diyeceği Bilinmiyor! Meğer Nebahat Çehre'ye...
Acun Ilıcalı Poyraz'ı Resmen Milyoner Etti! Darphane Gibi Para Basacak... Artık O Projede Poyraz'ı Göreceğiz... mask
Acun Ilıcalı Poyraz'ı Resmen Milyoner Etti! Darphane Gibi Para Basacak... Artık O Projede Poyraz'ı Göreceğiz...
Gülşen İç Çamaşırını Giyip Öyle Bir Şekilde İnsan Karşısına Çıktı ki; Yürekler Ağızlara Geldi! Twitter Çalkalanıyor... "Ne Yapıyorsun Gülşen?" mask
Gülşen İç Çamaşırını Giyip Öyle Bir Şekilde İnsan Karşısına Çıktı ki; Yürekler Ağızlara Geldi! Twitter Çalkalanıyor... "Ne Yapıyorsun Gülşen?"
A101 ve BİM İndirimde Rekor Kırmıştı! Trendyol Öyle İndirimler Altına İmza Attı ki; Site Resmen Çöktü! Erişim Sağlanamıyor... Sadece 10 TL mask
A101 ve BİM İndirimde Rekor Kırmıştı! Trendyol Öyle İndirimler Altına İmza Attı ki; Site Resmen Çöktü! Erişim Sağlanamıyor... Sadece 10 TL
Acun Ilıcalı Deliye Dönecek! Şeyma Subaşı ve Sevgilisi Onun Evinde mi Yaşıyor? Bebek Düşürme İddiası; Türkiye'yi Yaktı Kavurdu! mask
Acun Ilıcalı Deliye Dönecek! Şeyma Subaşı ve Sevgilisi Onun Evinde mi Yaşıyor? Bebek Düşürme İddiası; Türkiye'yi Yaktı Kavurdu!
Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir Nefes Kesen İlişki Pozu Paylaşınca O İsim Çıldırdı! Öyle Bir Kıskançlık Yorumu Yaptı ki... mask
Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir Nefes Kesen İlişki Pozu Paylaşınca O İsim Çıldırdı! Öyle Bir Kıskançlık Yorumu Yaptı ki...

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status