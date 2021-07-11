Acun Ilıcalı Poyraz'ı Resmen Milyoner Etti! Darphane Gibi Para Basacak... Artık O Projede Poyraz'ı Göreceğiz...

Survivor'da ki o oyuncu için Leyla ile Mecnun'a transfer iddiaları gündemi sarstı. Yıllar sonra Exxen platformunda tam kadro tekrar çekilen Leyla ile Mecnun dizisinde başrol krizi yaşanıyor. Dizinin yeni Leyla'sı Deniz Işın olurken başka bir dijital şirketle anlaşması sonrasında ise başrol krizi yaşandığı iddia edildi. Survivor severler ise Leyla ile Mecnun dizisine kimin katılacağını merak ediyor. Son başrol krizi sonrasında diziye Survivor'dan bir oyuncunun katılacağı iddia ediliyor. Peki bu isim yeni Leyla karakterini mi canlandıracak? İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor…

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