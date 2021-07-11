Aşk-ı Memnu Resmen Gerçek Oldu! Aydemir Akbaş Öyle Bir İtiraf Yaptı ki; Eşinin Ne Diyeceği Bilinmiyor! Meğer Nebahat Çehre'ye...

85 yaşındaki Aydemir Akbaş, Türk sinemasının bir numaralı isimlerinden birisi olarak bilinmekte. Özellikle Kolpaçino film serisinde ki oyunculuğu ile Z kuşağı tarafından da oldukça tanınan Aydemir Akbaş, zaman zaman açıklamaları ile de gündemi sarsıyor. Aydemir Akbaş'ın yaptığı açıklamalar gündemde bomba etkisi yaratırken bu açıklamalara eski eşi ne diyecek? İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor...

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