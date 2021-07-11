Aşk-ı Memnu Resmen Gerçek Oldu! Aydemir Akbaş Öyle Bir İtiraf Yaptı ki; Eşinin Ne Diyeceği Bilinmiyor! Meğer Nebahat Çehre'ye...
Ünlü oyuncu yaptığı açıklamalar ile gündemi sarstı. Kolpaçino film serisi ile ününe ün katan Aydemir Akbaş, yaptığı açıklamalar ile adeta fırtına etkisi yarattı.
85 yaşındaki Aydemir Akbaş, Türk sinemasının bir numaralı isimlerinden birisi olarak bilinmekte. Özellikle Kolpaçino film serisinde ki oyunculuğu ile Z kuşağı tarafından da oldukça tanınan Aydemir Akbaş, zaman zaman açıklamaları ile de gündemi sarsıyor. Aydemir Akbaş'ın yaptığı açıklamalar gündemde bomba etkisi yaratırken bu açıklamalara eski eşi ne diyecek? İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor...
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.