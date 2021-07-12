- 12 Tem 2021 - 13:10 G: 12 Tem 2021 - 13:27

Ankara'da Bitmeyen Otel Nerede? Ankara'da 20 Yıl Önce İçinde Vinç Unutulan Bina Ne Oldu?

Yapımı tam bir yılan hikayesine dönen Büyük Çankaya Oteli, Almanlara devredilmesi ile bir kez daha gündemleri ele geçiriyor. Peki, Ankara'da bitmeyen otel nerede? Ankara'da 20 yıl önce içinde vinç unutulan bina ne oldu? Ahmet Hattat kimdir? İşte, o binanın tüm gerçekleri…

Konumu itibari ile Ankara’nın her yerinden gözüken Büyük Çankaya Oteli, tüm Türkiye tarafından bitmeyen otel olarak tanınıyor. Yapımı yıllardır süren bu otel, 2015 ve 2018 yılından sonra bir kez daha ihaleye çıkarılıyor. Bu kez Almanlar tarafından devralınan otelin biteceğine kesin gözü ile bakılıyor.

Ankara’da Bitmeyen Otel Nerede?

Ankara Gaziosmanpaşa bölgesinde bulunan Büyük Çankaya Oteli sıklıkla “Ankara’da bitmeyen otel nerede?” sorusunu sorduruyor. Başkentliler ile birlikte tüm Türkiye’nin meraklanmasına neden olan Büyük Çankaya Oteli; Çankaya ilçesinin Kazım Özalp Mahallesi’nin Uğur Mumcu Caddesi’nde yer alıyor. Bu bölgede 24 numaralı binada konuşlanan Büyük Çankaya Oteli’nin yapımına 1984 yılından bu yana devam ediliyor.

12 Tem 2021 - 13:10 - Gündem

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