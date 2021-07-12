- 12 Tem 2021 - 13:17 G: 12 Tem 2021 - 13:31

Ankara Toptan Meyve Ve Sebze Hali Nerede, Nasıl Gidilir? Ankara Toptancı Hali Ne Zaman Açık? İşte Çalışma Saatleri

Her ilde bulunan toptan meyve ve sebze hali, başkent Ankara’da da sıklıkla tercih ediliyor. Peki; Ankara toptan meyve ve sebze hali nerede, nasıl gidilir? Ankara toptancı hali ne zaman açık? İşte çalışma saatleri…

Piyasadan daha uygun fiyatlar sunan toptan haller, Türkiye’nin her ilinde özellikle esnaf ve marketlerin ilk tercihi oluyor. Kışlık hazırlayacak olan vatandaşların da ziyaret ettiği toptan meyve sebze halleri, başkent Ankara’da da yer alıyor. Mevsiminde sebze ve meyvenin kolaylıkla bulunabildiği Ankara toptan meyve ve sebze hali, çoğu zaman başkentlilerin ilk tercihi arasında yer alıyor. Konumu ve uygun fiyat avantajı ile alışverişlerde fark yaratan Ankara toptan meyve ve sebze hali, haftanın belirli günleri ve günün belirli saatleri arasında ziyaretçilerine hizmet veriyor.

Ankara Toptan Meyve Ve Sebze Hali Nerede, Nasıl Gidilir?

Ankaralıların sıklıkla ziyaret ettiği toptancı hali merkezi konumu ile dikkatleri çekiyor. Peki, Ankara toptan meyve ve sebze hali nerede, nasıl gidilir? Yenimahalle ilçesinde yer alan Ankara toptancı hali; Gazi Mahallesi’nin Hipodrum Caddesi üzerinde bulunuyor. Şehrin pek çok noktasından kolaylıkla ulaşılabilen Ankara toptan meyve ve sebze haline 202-7, 297-7, 501, 502, 510 ve 536-1 numaralı şehir içi belediye otobüsleri ile gidilebiliyor. Başkentray ile de ulaşabilen bu hal; M1, M2 ve M3 güzergâhındaki metro istasyonları ile de ulaşılabilir bir konumda bulunuyor.

12 Tem 2021 - 13:17 - Gündem

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