Masterchef Şampiyonu Yarışmanın Skandalını Anlattı! 1 Yıl Oldu, Hala Ortada Ödül Yok! Serhat Artık Vazgeçti, "O İş Yaş Çıktı!" Neler Oluyor? “Acun Medya…”

Acun Medya tarafından 4 senedir ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümü büyük bir reyting patlaması yaşatıyordu. Dikkatleri üzerine çeken Masterchef yarışması geçtiğimiz sezon çok beğenildiği için bir ay daha uzatılmış ve reytinglerde büyük bir patlama yaşanmıştı.

Sevilerek takip edilen yarışmadan Şampiyon olarak ayrılan Serhat ise Masterchef skandalını tek tek anlattı. Diğer şampiyon olan isimler 6 ay içeresinde ödüllerini alırken; Serhat’ın ödülü ise tam bir “fiyasko çıktı” Peki, Serhat ödülü hakkında neler dedi?



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