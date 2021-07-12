- 12 Tem 2021 - 13:30 G: 12 Tem 2021 - 13:41

Masterchef Şampiyonu Yarışmanın Skandalını Anlattı! 1 Yıl Oldu, Hala Ortada Ödül Yok! Serhat Artık Vazgeçti, "O İş Yaş Çıktı!" Neler Oluyor? “Acun Medya…”

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’in eski şampiyonu, Masterchef’in skandalını tek tek anlattı. 1 yıl olmasına rağmen halen ödülünü alamayan serhat için sosyal medya kullanıcıları, “Kardeşim, vazgeç bak deliye dönersin”, “Serhat boş ver unut gitsin” gibi yorumlarda bulundular. Birçok kişi ise “O araba işi yaş” sözlerini dile getirdiler. Serhat ise “Acun Medya” sözleriyle başladığı açıklamasında şok etkisi yarattı.

Acun Medya tarafından 4 senedir ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümü büyük bir reyting patlaması yaşatıyordu. Dikkatleri üzerine çeken Masterchef yarışması geçtiğimiz sezon çok beğenildiği için bir ay daha uzatılmış ve reytinglerde büyük bir patlama yaşanmıştı.

Sevilerek takip edilen yarışmadan Şampiyon olarak ayrılan Serhat ise Masterchef skandalını tek tek anlattı. Diğer şampiyon olan isimler 6 ay içeresinde ödüllerini alırken; Serhat’ın ödülü ise tam bir “fiyasko çıktı” Peki, Serhat ödülü hakkında neler dedi?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>

12 Tem 2021 - 13:30 Ankara- Yaşam

# MASTERCHEF TÜRKİYE 2021 HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef’te Danilo Şef O Yarışmacının Ayağını Kaydırdı! Finalist Olacaktı, Ön Elemeden Bile Geçemedi… “Ben Burayı Hak Etmiyorum!” Milyonlar Donup Kaldı! mask
Masterchef’te Danilo Şef O Yarışmacının Ayağını Kaydırdı! Finalist Olacaktı, Ön Elemeden Bile Geçemedi… “Ben Burayı Hak Etmiyorum!” Milyonlar Donup Kaldı!
Masterchef Yarışmasında Finale Gerek Kalmadı! Şampiyonu Mehmet Şef Resmen İfşaladı! Her Şey Bir Kurgu Olabilir… Neler Oluyor? mask
Masterchef Yarışmasında Finale Gerek Kalmadı! Şampiyonu Mehmet Şef Resmen İfşaladı! Her Şey Bir Kurgu Olabilir… Neler Oluyor?
Masterchef’te Büyük İsyan Bombası Patladı! O Yarışmacı Resmen Delirdi, Stüdyo Darmaduman Oldu! Somer Şef ve Mehmet Şef Harekete Geçti Ama… mask
Masterchef’te Büyük İsyan Bombası Patladı! O Yarışmacı Resmen Delirdi, Stüdyo Darmaduman Oldu! Somer Şef ve Mehmet Şef Harekete Geçti Ama…
Masterchef’te Danilo Şef Çıldırdı! Yarışmacıyı Stüdyodan kovdu! Kaşığı Aldığı Gibi… Hüngür Hüngür Ağladı! Meğer… mask
Masterchef’te Danilo Şef Çıldırdı! Yarışmacıyı Stüdyodan kovdu! Kaşığı Aldığı Gibi… Hüngür Hüngür Ağladı! Meğer…
Masterchef İranlı Yarışmacı Danilo Şef’in Başını Döndürüp, Tansiyonunu Düşürdü! Somer Şef’in O Halleri Milyonları Şoka Soktu… mask
Masterchef İranlı Yarışmacı Danilo Şef’in Başını Döndürüp, Tansiyonunu Düşürdü! Somer Şef’in O Halleri Milyonları Şoka Soktu…
Survivor'da Şok Aşk Skandalı! Ayşe ve Poyraz İpleri Kopardı, Ağzındaki Baklayı Çıkardı! Yasin Hayatının Şansı Oldu ama Poyraz… mask
Survivor'da Şok Aşk Skandalı! Ayşe ve Poyraz İpleri Kopardı, Ağzındaki Baklayı Çıkardı! Yasin Hayatının Şansı Oldu ama Poyraz…
Masterchef Somer Şef Ağlamaktan Çatladı! Mehmet Şef Ne Yapacağını Bilemedi! Masterchef Travma Nedeni Oldu! Acun Ilıcalı Elinden Tutmazsa… mask
Masterchef Somer Şef Ağlamaktan Çatladı! Mehmet Şef Ne Yapacağını Bilemedi! Masterchef Travma Nedeni Oldu! Acun Ilıcalı Elinden Tutmazsa…
Masterchef Yarışmasında Mehmet Şef Büyülendi! Görenler Hayret Etti, Öyle Bir Yarışmacı Geldi Ki, Görenler Şok Oldu! Üç Şefi de Önüne Alıp… mask
Masterchef Yarışmasında Mehmet Şef Büyülendi! Görenler Hayret Etti, Öyle Bir Yarışmacı Geldi Ki, Görenler Şok Oldu! Üç Şefi de Önüne Alıp…
Masterchef’te Finalin Oynanmasına Gerek Kalmadı, Şampiyon Belli Oldu! Somer Şef Öve Öve Bitiremedi! Diğer Yarışmacılar Kıskançlıktan Çatladı! mask
Masterchef’te Finalin Oynanmasına Gerek Kalmadı, Şampiyon Belli Oldu! Somer Şef Öve Öve Bitiremedi! Diğer Yarışmacılar Kıskançlıktan Çatladı!
Masterchef Yarışmasında Mehmet Şef Milyonları Çileden Çıkarttı! Artık Kimsenin Görmeye Tahammüllü Yok! O Yarışmacının Kalbine İndiriyordu! mask
Masterchef Yarışmasında Mehmet Şef Milyonları Çileden Çıkarttı! Artık Kimsenin Görmeye Tahammüllü Yok! O Yarışmacının Kalbine İndiriyordu!
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Alişan ve Buse Varol’a Acun Ilıcalı’dan Hayatlarının Teklifi Geldi! Zor Günlerine Hızır Gibi Yetişti! “Artık Demet Akalın ve Seda Sayan Düşünsün…” Neler Oldu Neler? mask
Alişan ve Buse Varol’a Acun Ilıcalı’dan Hayatlarının Teklifi Geldi! Zor Günlerine Hızır Gibi Yetişti! “Artık Demet Akalın ve Seda Sayan Düşünsün…” Neler Oldu Neler?
Hadise’den Flaş Kaan Yıldırım Açıklaması! O İsim Her Şeyi Tek Tek İfşaladı! Öyle Şeyler Yaşanmış Ki, Görenler Şok Oldu! Meğer İki İsim… mask
Hadise’den Flaş Kaan Yıldırım Açıklaması! O İsim Her Şeyi Tek Tek İfşaladı! Öyle Şeyler Yaşanmış Ki, Görenler Şok Oldu! Meğer İki İsim…
Alişan’ın Eşinden Şok Paylaşım! İyi Mi, Kötü Mü Kimse Bir Şey Anlamadı! Selçuk Tektaş İçin Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki… mask
Alişan’ın Eşinden Şok Paylaşım! İyi Mi, Kötü Mü Kimse Bir Şey Anlamadı! Selçuk Tektaş İçin Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki…
Survivor Ayşe Açıldıkça Açılıyor! Mini Şortuyla Kalça Dekoltesini Gösterdi, Milyonlar Eriyip Bitti! “Fizik Yangın, Güzellik Ateş!” mask
Survivor Ayşe Açıldıkça Açılıyor! Mini Şortuyla Kalça Dekoltesini Gösterdi, Milyonlar Eriyip Bitti! “Fizik Yangın, Güzellik Ateş!”
Aşk-ı Memnu Resmen Gerçek Oldu! Aydemir Akbaş Öyle Bir İtiraf Yaptı ki; Eşinin Ne Diyeceği Bilinmiyor! Meğer Nebahat Çehre'ye... mask
Aşk-ı Memnu Resmen Gerçek Oldu! Aydemir Akbaş Öyle Bir İtiraf Yaptı ki; Eşinin Ne Diyeceği Bilinmiyor! Meğer Nebahat Çehre'ye...
Acun Ilıcalı Poyraz'ı Resmen Milyoner Etti! Darphane Gibi Para Basacak... Artık O Projede Poyraz'ı Göreceğiz... mask
Acun Ilıcalı Poyraz'ı Resmen Milyoner Etti! Darphane Gibi Para Basacak... Artık O Projede Poyraz'ı Göreceğiz...
Gülşen İç Çamaşırını Giyip Öyle Bir Şekilde İnsan Karşısına Çıktı ki; Yürekler Ağızlara Geldi! Twitter Çalkalanıyor... "Ne Yapıyorsun Gülşen?" mask
Gülşen İç Çamaşırını Giyip Öyle Bir Şekilde İnsan Karşısına Çıktı ki; Yürekler Ağızlara Geldi! Twitter Çalkalanıyor... "Ne Yapıyorsun Gülşen?"
Şeyma Subaşı ve Sevgilisi Onun Evinde mi Yaşıyor? Bebek Düşürme İddiası; Türkiye'yi Yaktı Kavurdu! mask
Şeyma Subaşı ve Sevgilisi Onun Evinde mi Yaşıyor? Bebek Düşürme İddiası; Türkiye'yi Yaktı Kavurdu!
Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir Nefes Kesen İlişki Pozu Paylaşınca O İsim Çıldırdı! Öyle Bir Kıskançlık Yorumu Yaptı ki... mask
Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir Nefes Kesen İlişki Pozu Paylaşınca O İsim Çıldırdı! Öyle Bir Kıskançlık Yorumu Yaptı ki...
Alişan Hayatının En Büyük Kabusunu Yaşıyor! Zaten Çok Zor Günlerdeydi, Şimdi de Kardeşi... Milyonlar Alişan İçin Ağlıyor! mask
Alişan Hayatının En Büyük Kabusunu Yaşıyor! Zaten Çok Zor Günlerdeydi, Şimdi de Kardeşi... Milyonlar Alişan İçin Ağlıyor!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Alişan ve Buse Varol’a Acun Ilıcalı’dan Hayatlarının Teklifi Geldi! Zor Günlerine Hızır Gibi Yetişti! “Artık Demet Akalın ve Seda Sayan Düşünsün…” Neler Oldu Neler? mask
Alişan ve Buse Varol’a Acun Ilıcalı’dan Hayatlarının Teklifi Geldi! Zor Günlerine Hızır Gibi Yetişti! “Artık Demet Akalın ve Seda Sayan Düşünsün…” Neler Oldu Neler?
Ankara’nın Şifalı Suyu Uyuzsuyu Şelalesi Nerede, Nasıl Gidilir? Uyuzsuyu Şelalesi Ne Zaman Akıyor? mask
Ankara’nın Şifalı Suyu Uyuzsuyu Şelalesi Nerede, Nasıl Gidilir? Uyuzsuyu Şelalesi Ne Zaman Akıyor?
Hadise’den Flaş Kaan Yıldırım Açıklaması! O İsim Her Şeyi Tek Tek İfşaladı! Öyle Şeyler Yaşanmış Ki, Görenler Şok Oldu! Meğer İki İsim… mask
Hadise’den Flaş Kaan Yıldırım Açıklaması! O İsim Her Şeyi Tek Tek İfşaladı! Öyle Şeyler Yaşanmış Ki, Görenler Şok Oldu! Meğer İki İsim…
Tahminleriyle Ün Kazanan Analistten Bitcoin Analizi Geldi! BTC Destek ve Direnç Seviyeleri Belirlendi mask
Tahminleriyle Ün Kazanan Analistten Bitcoin Analizi Geldi! BTC Destek ve Direnç Seviyeleri Belirlendi
Beşiktaş’ta Yeni Sezon Hazırlıkları Sürüyor mask
Beşiktaş’ta Yeni Sezon Hazırlıkları Sürüyor
İki Altcoin Değişken Piyasada Dikkat Çeken Yükseliş Gösterdi! Bitcoin'i Bile Solladılar mask
İki Altcoin Değişken Piyasada Dikkat Çeken Yükseliş Gösterdi! Bitcoin'i Bile Solladılar

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status