Masterchef Şampiyonu Yarışmanın Skandalını Anlattı! 1 Yıl Oldu, Hala Ortada Ödül Yok! Serhat Artık Vazgeçti, "O İş Yaş Çıktı!" Neler Oluyor? “Acun Medya…”
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’in eski şampiyonu, Masterchef’in skandalını tek tek anlattı. 1 yıl olmasına rağmen halen ödülünü alamayan serhat için sosyal medya kullanıcıları, “Kardeşim, vazgeç bak deliye dönersin”, “Serhat boş ver unut gitsin” gibi yorumlarda bulundular. Birçok kişi ise “O araba işi yaş” sözlerini dile getirdiler. Serhat ise “Acun Medya” sözleriyle başladığı açıklamasında şok etkisi yarattı.
Acun Medya tarafından 4 senedir ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümü büyük bir reyting patlaması yaşatıyordu. Dikkatleri üzerine çeken Masterchef yarışması geçtiğimiz sezon çok beğenildiği için bir ay daha uzatılmış ve reytinglerde büyük bir patlama yaşanmıştı.
Sevilerek takip edilen yarışmadan Şampiyon olarak ayrılan Serhat ise Masterchef skandalını tek tek anlattı. Diğer şampiyon olan isimler 6 ay içeresinde ödüllerini alırken; Serhat’ın ödülü ise tam bir “fiyasko çıktı” Peki, Serhat ödülü hakkında neler dedi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.