Ankara Metro Mağazaları Nerede Var? Ankara Metro Market Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor? İşte Metro Market Çalışma Saatleri

İlk olarak Almanya'nın Ruhr bölgesinde kurulan Metro market, 1964 yılından bu yana alışveriş severlerin hayatında yer alıyor. 2021 yılı itibariyle 34 ülkede 16 milyon profesyonel çalışanı bulunan Metro market, Türkiye’nin de pek çok noktasında bulunuyor. Bu yerlerden biri olan başkent Ankara ise, birbirinden farklı Metro mağazaları ile ziyaretçilerini karşılıyor.

Ankara Metro Mağazaları Nerede Var?



Türkiye’nin dört bir yanında bulunan Metro mağazaları, ürün çeşitliği ve uygun fiyat avantajı ile pek çok vatandaşın alışverişteki ilk tercihi oluyor. Özellikle promosyonlu ürünleri ile dikkatleri üzerine çeken Metro mağazaları Ankara’nın üç farklı bölgesinde yer alıyor. Peki, Ankara Metro mağazaları nerede var? Ankara’nın metro mağazalarından ilki, Yenimahalle ilçesinin Batıkent Sitesi mahallesi içerisinde yer alıyor. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde hizmet veren Ankara Metro mağazası, numara 550’de yer alıyor.



Metro mağazalarının ikincisi Ankara ilinin Keçiören ilçesinde yer alıyor. Etlik bölgesinde hizmet veren bu metro mağazası, Ayvalı mahallesinin Halil Sezai Erkut caddesi üzerinde ziyaretçilerini bekliyor. Ankara metro mağazalarının sonuncusu ise; Ankara’nın Mamak ilçesi içerisinde yer alıyor. Natoyolu üzerinde bulunan Mamak metro mağazası, Cengizhan mahallesi, Doğukent caddesinde yer alıyor.