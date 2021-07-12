Ankara Metro Mağazaları Nerede Var? Ankara Metro Market Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor? İşte Metro Market Çalışma Saatleri
Dünyanın önemli uluslararası market zincirlerinden biri olan Metro, pek çok ülke içerisinde hizmet vermeye devam ediyor. Başkentlilerinde öncelikli tercihi haline gelen Metro, Ankara’da da alışveriş severleri karşılıyor. Peki; Ankara metro mağazaları nerede var? Ankara metro market kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte metro market çalışma saatleri…
İlk olarak Almanya'nın Ruhr bölgesinde kurulan Metro market, 1964 yılından bu yana alışveriş severlerin hayatında yer alıyor. 2021 yılı itibariyle 34 ülkede 16 milyon profesyonel çalışanı bulunan Metro market, Türkiye’nin de pek çok noktasında bulunuyor. Bu yerlerden biri olan başkent Ankara ise, birbirinden farklı Metro mağazaları ile ziyaretçilerini karşılıyor.
Ankara Metro Mağazaları Nerede Var?
Türkiye’nin dört bir yanında bulunan Metro mağazaları, ürün çeşitliği ve uygun fiyat avantajı ile pek çok vatandaşın alışverişteki ilk tercihi oluyor. Özellikle promosyonlu ürünleri ile dikkatleri üzerine çeken Metro mağazaları Ankara’nın üç farklı bölgesinde yer alıyor. Peki, Ankara Metro mağazaları nerede var? Ankara’nın metro mağazalarından ilki, Yenimahalle ilçesinin Batıkent Sitesi mahallesi içerisinde yer alıyor. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde hizmet veren Ankara Metro mağazası, numara 550’de yer alıyor.
Metro mağazalarının ikincisi Ankara ilinin Keçiören ilçesinde yer alıyor. Etlik bölgesinde hizmet veren bu metro mağazası, Ayvalı mahallesinin Halil Sezai Erkut caddesi üzerinde ziyaretçilerini bekliyor. Ankara metro mağazalarının sonuncusu ise; Ankara’nın Mamak ilçesi içerisinde yer alıyor. Natoyolu üzerinde bulunan Mamak metro mağazası, Cengizhan mahallesi, Doğukent caddesinde yer alıyor.
12 Tem 2021 - 13:25 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.