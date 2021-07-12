- 12 Tem 2021 - 13:50 G: 12 Tem 2021 - 13:54

Güvenli Liman Altına Yönelim Arttı! 12 Temmuz 2021 Altın Fiyatlarında Hareketlenme Yatırımcıları Heyecanlandırdı

ABD 10 yıllık getirilerinde yaşanan geri çekilme ve delta varyantının yaygınlaşması nedeniyle yatırımcılar güvenli liman olarak gördüğü altına yöneldi.

Uzmanlar, teknik açıdan ons altında yukarı yönlü hareketin oluşması durumunda 1.810 ve 1.822 dolar direnç seviyelerinin takip edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Satış baskının görülmesi durumunda ise 1.790 ve 1.780 dolar destek seviyelerinin yakından izleneceği aktarılıyor. Ons altının 1.800 doların üzerine çıkması, dolar/TL’nin 8,70 TL’leri görmesi ise fiyatlamalar açısından önemli oldu ve gram altın da tekrardan 507 TL’leri gördü.

Yukarı yönlü hareketin görülmesi halinde 510 ve 515 TL direnç seviyelerinin takip edilmesi gerektiği, aşağı yönlü bir hareketin oluşması durumuna ise 495 ve 490 TL destek seviyelerinin aşağı yönlü hareket için önem arz ettiği kaydediliyor.

12 Tem 2021 - 13:50 - Ekonomi

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Tahminleriyle Ün Kazanan Analistten Bitcoin Analizi Geldi! BTC Destek ve Direnç Seviyeleri Belirlendi mask
Tahminleriyle Ün Kazanan Analistten Bitcoin Analizi Geldi! BTC Destek ve Direnç Seviyeleri Belirlendi
İki Altcoin Değişken Piyasada Dikkat Çeken Yükseliş Gösterdi! Bitcoin'i Bile Solladılar mask
İki Altcoin Değişken Piyasada Dikkat Çeken Yükseliş Gösterdi! Bitcoin'i Bile Solladılar
Dolarda Hareketlenmeler Sürüyor! 12 Temmuz 2021 Dolar Ne Kadar? mask
Dolarda Hareketlenmeler Sürüyor! 12 Temmuz 2021 Dolar Ne Kadar?
Cennet Yiğit Kimdir? 15 Temmuz Ankara Şehidi Cennet Yiğit Kaç Yaşında, Nereli? Cennet Yiğit Ankara’da Nasıl Şehit Oldu? mask
Cennet Yiğit Kimdir? 15 Temmuz Ankara Şehidi Cennet Yiğit Kaç Yaşında, Nereli? Cennet Yiğit Ankara’da Nasıl Şehit Oldu?
Demet Sezen Kimdir? 15 Temmuz Ankara Şehidi Demet Sezen Kaç Yaşında, Nereli? Demet Sezen Ankara’da Nasıl Şehit Oldu? mask
Demet Sezen Kimdir? 15 Temmuz Ankara Şehidi Demet Sezen Kaç Yaşında, Nereli? Demet Sezen Ankara’da Nasıl Şehit Oldu?
Ahmet Özsoy Kimdir? 15 Temmuz Ankara Şehidi Ahmet Özsoy Kaç Yaşında, Nereli? Ahmet Özsoy Ankara’da Nasıl Şehit Oldu? mask
Ahmet Özsoy Kimdir? 15 Temmuz Ankara Şehidi Ahmet Özsoy Kaç Yaşında, Nereli? Ahmet Özsoy Ankara’da Nasıl Şehit Oldu?
Tosuncuk Bu Bana Yeter Demedi, Parasını 10'a Katladı! Mehmet Aydın Yatırımlarını Açıkladı mask
Tosuncuk Bu Bana Yeter Demedi, Parasını 10'a Katladı! Mehmet Aydın Yatırımlarını Açıkladı
Kripto Dünyasında Bir İlk: Volkan Enerjisi İle Madencilik Yapılacak! mask
Kripto Dünyasında Bir İlk: Volkan Enerjisi İle Madencilik Yapılacak!
Kritik Seviyeye Gelindi! Bitcoin (BTC) Arz Sıkıntısı Baş Gösterecek... mask
Kritik Seviyeye Gelindi! Bitcoin (BTC) Arz Sıkıntısı Baş Gösterecek...
Gerilim Giderek Artıyor! SEC ETF Sorunu Hala Çözülemedi! mask
Gerilim Giderek Artıyor! SEC ETF Sorunu Hala Çözülemedi!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara’nın Şifalı Suyu Uyuzsuyu Şelalesi Nerede, Nasıl Gidilir? Uyuzsuyu Şelalesi Ne Zaman Akıyor? mask
Ankara’nın Şifalı Suyu Uyuzsuyu Şelalesi Nerede, Nasıl Gidilir? Uyuzsuyu Şelalesi Ne Zaman Akıyor?
Hadise’den Flaş Kaan Yıldırım Açıklaması! O İsim Her Şeyi Tek Tek İfşaladı! Öyle Şeyler Yaşanmış Ki, Görenler Şok Oldu! Meğer İki İsim… mask
Hadise’den Flaş Kaan Yıldırım Açıklaması! O İsim Her Şeyi Tek Tek İfşaladı! Öyle Şeyler Yaşanmış Ki, Görenler Şok Oldu! Meğer İki İsim…
Tahminleriyle Ün Kazanan Analistten Bitcoin Analizi Geldi! BTC Destek ve Direnç Seviyeleri Belirlendi mask
Tahminleriyle Ün Kazanan Analistten Bitcoin Analizi Geldi! BTC Destek ve Direnç Seviyeleri Belirlendi
Beşiktaş’ta Yeni Sezon Hazırlıkları Sürüyor mask
Beşiktaş’ta Yeni Sezon Hazırlıkları Sürüyor
İki Altcoin Değişken Piyasada Dikkat Çeken Yükseliş Gösterdi! Bitcoin'i Bile Solladılar mask
İki Altcoin Değişken Piyasada Dikkat Çeken Yükseliş Gösterdi! Bitcoin'i Bile Solladılar
Acun Ilıcalı’dan Survivor Poyraz Müjdesi! Artık Poyraz’ı Görmek Parayla Olacak! Acun Ilıcalı Hayatının Teklifini Sundu! Meğer… mask
Acun Ilıcalı’dan Survivor Poyraz Müjdesi! Artık Poyraz’ı Görmek Parayla Olacak! Acun Ilıcalı Hayatının Teklifini Sundu! Meğer…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status