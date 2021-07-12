Güvenli Liman Altına Yönelim Arttı! 12 Temmuz 2021 Altın Fiyatlarında Hareketlenme Yatırımcıları Heyecanlandırdı

Uzmanlar, teknik açıdan ons altında yukarı yönlü hareketin oluşması durumunda 1.810 ve 1.822 dolar direnç seviyelerinin takip edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Satış baskının görülmesi durumunda ise 1.790 ve 1.780 dolar destek seviyelerinin yakından izleneceği aktarılıyor. Ons altının 1.800 doların üzerine çıkması, dolar/TL’nin 8,70 TL’leri görmesi ise fiyatlamalar açısından önemli oldu ve gram altın da tekrardan 507 TL’leri gördü.

Yukarı yönlü hareketin görülmesi halinde 510 ve 515 TL direnç seviyelerinin takip edilmesi gerektiği, aşağı yönlü bir hareketin oluşması durumuna ise 495 ve 490 TL destek seviyelerinin aşağı yönlü hareket için önem arz ettiği kaydediliyor.