Acun Ilıcalı’dan Survivor Poyraz Müjdesi! Artık Poyraz’ı Görmek Parayla Olacak! Acun Ilıcalı Hayatının Teklifini Sundu! Meğer…

Survivor geçtiğimiz sene yine büyük bir heyecana sahne alırken, yarışan yarışmacılar yarışma sonrasında tekrar gündeme gelmeye başladılar. Adlarından oldukça fazla söz ettiren yarışmacılar geride kalan senin fenomenlerinden biri oldular. Öyle olacak ki yarışmacılardan bazılarına şimdiden dizi teklifleri gelmeye başladı bile. Peki Leyla ile Mecnun gündemine düşen Survivor yarışmacısı kim? İşte detaylar ve sıcak gelişmeler haberimizin devamında yer alıyor…

TRT ekranlarının bir zamanlar reyting rekortmeni dizisi olan Leyla ile Mecnun birkaç sene önce final yapmıştı. Gezi olayları sebebi ile yayın hayatına son veren Leyla ile Mecnun dizisi yıllar içerisinde seyirciler tarafından sürekli olarak beklendi. Şimdilerde ise Acun Ilıcalı'nın Exxen platformunu oluşturması ile birlikte tekrar çekilmeye başlanacak olan Leyla ile Mecnun için, Acun Ilıcalı araya girdi ve transferi an meselesi.