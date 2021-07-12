- 12 Tem 2021 - 13:55 G: 12 Tem 2021 - 13:59

İki Altcoin Değişken Piyasada Dikkat Çeken Yükseliş Gösterdi! Bitcoin'i Bile Solladılar

Haftaya pozitif başlangıç yapan kripto para birimleri için iki altcoin’in lider kripto paradan daha iyi performans sergilemesi tüm dikkatleri üzerlerine çekti.

Hemen hemen tüm kripto para birimleri haftaya yeşil bir başlangıç yaparken piyasa hacmi bakımından en büyük ilk on kripto para birimi içinde Binance Coin’in (BNB) ve Ripple’ın (XRP) dikkat çektiği görülüyor. Lider kripto para birimi Bitcoin son 24 saatte %2,4 artış yaşarken BNB ve XRP’nin %5’in üzerinde yükseliş kaydettiği ifade edilebilir.

Binance Coin Fiyatı

Yazının kaleme alındığı an itibari ile 331 dolardan işlem gören Binance Coin, piyasa hacmi bakımından en büyük dördüncü kripto para konumunda yer alıyor.

İşlem hacmi bakımından en büyük kripto para borsası olarak nitelendirilen Binance’in kripto para birimi olan BNB’nin önemli bir destek olarak görülen 309 doları aşması ve bu seviyenin oldukça üzerinde işlem görüyor olması artış sinyali olarak nitelendiriliyor. Bu noktada analistlere göre BNB’de 340 dolar bandı ilk direnç olarak işlem görüyor. BNB’nin 340 dolar üzerinde yükselmesinin ise 375 dolara kadar bir yükseliş grafiği başlatabileceği düşünülüyor.

Ripple’da Sinyaller Güçlü

Bilindiği gibi Ripple, Aralık ayından bu yana ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun açtığı dava ile mücadele ediyor. Bu sebeple ralli her ne kadar ralli sırasında beklenen performansı sergileyememiş olsa da XRP’nin son günlerde güçlü hareketler yaşadığı düşünülüyor.

Yazının yayına hazırlandığı sırada 0,65 dolardan işlem gören XRP’de analistlere göre düşük seviyeler bir satın alma fırsatı olarak değerlendirildi. Bu sebeple boğaların şu anda güç kazandığı ve 0,70 dolarlık seviyenin hızla görülebileceği düşünülüyor.

Ancak dava sürecinde yaşanacak olumsuz bir gelişmenin ya da piyasada aşağı yönlü genel bir hamlenin başlaması halinde XRP fiyatında da 0,60 dolara kadar geri çekilmelerin olabileceğinin unutulmaması gerekiyor.

12 Tem 2021 - 13:55 - Ekonomi

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