Tahminleriyle Ün Kazanan Analistten Bitcoin Analizi Geldi! BTC Destek ve Direnç Seviyeleri Belirlendi

Bitcoin fiyatı, ABD Doları karşısında 32.250 dolarlık destek bölgesinden yeni bir artış başlattı. BTC’nin yükseliş bölgesine doğru ilerleyebilmesi için 35.000 dolarlık direncin üzerine çıkması gerekiyor. NewsBTC’den Aayush Jindal’ın teknik analizine göre:

Bitcoin, 33.500 dolar ve 34.000 dolar direnç seviyelerinin üzerinde yeni bir artış başlattı.

Fiyat şu anda 34.000 dolarlık desteğin ve 100 saatlik basit hareketli ortalamanın üzerinde işlem görüyor.

BTC/USD paritesinin saatlik grafiğinde (Kraken verilerine göre) 34.000 dolar civarında destekle oluşan büyük bir yükseliş trendi çizgisi var.

Parite, 33.500 doların üzerinde kalabildiği sürece 35.000 dolar direncinin üzerinde yükselmeye devam edebilir.

Bitcoin (BTC) Yeni Bir Artış Başlattı

Bitcoin, 32.000 dolar bölgesinin üzerinde iyi bir destek tabanı oluşturdu ve yeni bir artış başlattı. BTC, 33.500 dolar direnç bölgesini ve 100 saatlik basit hareketli ortalamayı kırdı.

Pozitif bölgeye geçmek için 34.000 dolar direncini bile aştı. Ancak, fiyat hala ana 35.000 dolar direnç bölgesini aşmak için mücadele ediyor. BTC 34.600 dolar civarına kadar yükseldi.

Daha sonra buradan bir düzeltme başlattı ve 34.200 dolar seviyesinin altında işlem gördü. Ayrıca 32.988 dolardan 34.609 dolara doğru gerçekleşen yukarı yönlü hareketin %23.6 Fib geri çekilme seviyesinin altında bir kırılma oldu. Aşağı yönde, ilk destek 34.000 dolar seviyesinin yakınında görülüyor.

BTC/USD paritesinin saatlik grafiğinde 34.000 dolar civarında destekle oluşan büyük bir yükseliş trendi çizgisi de var. Bir sonraki destek 33.800 dolar seviyesine yakın. 32.988 dolardan34.609 dolara doğru gerçekleşen yukarı yönlü hareketin %50 Fib geri çekilme seviyesine yakın.

Ana destek şu anda 33.500 dolar bölgesi ve 100 saatlik SMA yakınında şekilleniyor. Daha fazla kayıp, fiyatı tekrar negatif bölgeye itebilir.

Bitcoin (BTC) Yükselir mi?

Bitcoin 33.500 dolarlık destek bölgesinin üzerinde sabit kalırsa, yükselmeye devam edebilir.

İlk büyük direnç 35.000 dolar civarında. 35.000 dolar direnç bölgesinin üzerinde bir kapanış olursa, fiyat 36.500 dolar direncine doğru yükselebilir. Bir sonraki büyük engel 38.000 dolar bölgesine yakın.

Teknik Göstergeler