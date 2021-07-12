- 12 Tem 2021 - 14:23 G: 12 Tem 2021 - 14:42

Hadise’den Flaş Kaan Yıldırım Açıklaması! O İsim Her Şeyi Tek Tek İfşaladı! Öyle Şeyler Yaşanmış Ki, Görenler Şok Oldu! Meğer İki İsim…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise, iddialara göre Kaan Yıldırım aşkı hakkında her şeyi en yakın arkadaşına açıkladı. Flaş Kaan Yıldırım açıklamasında bulunan Hadise’den ilk açıklamaları ise o isim tek tek açıkladı! Henüz iddia aşamasında olan bu durum ise görenleri şok içerisinde bıraktı. Meğer iki isim…

Geçtiğimiz aylarda Ebru Gündeş’in eşi Rezza Zarrab’la aşk yaşadığı iddiaları gündeme bomba gibi düşün Hadise, “Güne hakkımda çıkan inanılmaz iftiralarla başladım. Bugüne kadar karşılaştığım tüm hakaretler, aşağılamalar, iftiralara karşı sabırla ve empatiyle yaklaşmaya çalıştım ama bu kadar uzun boylu değil. Kimse benim namusumu, şerefimi lekeleyemez” açıklamasında bulunmuştu.

Birçok ünlü tarafından destek gören Hadise’nin adının karalama kampanyasına karıştığı düşünülürken; olayın başrol isimlerinden olan Ebru Gündeş ise konu hakkında herhangi bir açıklama yapmamıştı. Kaan Yıldırım’la ayrıldıktan sonra ise Hadise kısa bir süre önce Mehmet Dinçerler ile aşk yaşadığına dair iddialarına karıştı. Kaan Yıldırım’la neden ayrıldığı ise büyük merak konusu olmuştu. Peki, neler oluyor?

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12 Tem 2021 - 14:23 Ankara- Yaşam

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