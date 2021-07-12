Ankara’nın Şifalı Suyu Uyuzsuyu Şelalesi Nerede, Nasıl Gidilir? Uyuzsuyu Şelalesi Ne Zaman Akıyor?
Doğal güzellikleri ile baş döndürmeye devam eden Ankara, kimsenin bilmediği o gizli güzelliği ile aynı zamanda şifa dağıtıyor. Hikayesi ile efsaneleşen Uyuz Şelalesi, her yıl milyonlarca ziyaretçisini ağırlıyor. Peki, Ankara’nın şifalı suyu Uyuzsuyu Şelalesi nerede, nasıl gidilir? Uyuzsuyu Şelalesi ne zaman akıyor? İşte Uyuzsuyu Şelalesi hikayesi…
Görenleri doğal güzelliği ile büyüleyen Uyuzsuyu Şelalesi, Ankara’nın en önemli sağlık turizmi bölgeleri arasında yer alıyor. Bölge halkı tarafından keşfedilen bu şelale, şifalı suyu ile de görenleri hayrete düşürüyor.
Ankara’nın Şifalı Suyu Uyuzsuyu Şelalesi Nerede, Nasıl Gidilir?
Ankara ziyaretçilerinin mutlaka uğraması gereken Uyuzsuyu Şelalesi’nin hikayesi onun şifalı olduğu gerçeğini ortaya çıkarıyor. Peki, Ankara’nın şifalı suyu Uyuzsuyu Şelalesi nerede, nasıl gidilir? Nallıhan ilçesi sınırları içerisinde bulunan Uyuzsuyu Şelalesi, Ankara’nın merkezine yaklaşık 200 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Doğal güzelliği ve yemyeşil ormanı ile eşsiz bir manzara sunan Uyuz Şelalesi, 50 metre yüksekliği ile resmen göz kamaştırıyor. Nallıhan ilçe merkezine sadece 30 kilometre uzaklıkta olan bu şelaleye, özel araçlar ile Karacasu Köyü üzerinden ulaşılabiliyor. Bu köye 6 kilometre uzaklıkta bulunan Uyuzsuyu Şelalesi; doğa yürüyüşleri ve piknik gibi aktivitelere de olanak tanıyor.
12 Tem 2021 - 14:25 - Yaşam
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.