Alişan ve Buse Varol’a Acun Ilıcalı’dan Hayatlarının Teklifi Geldi! Zor Günlerine Hızır Gibi Yetişti! “Artık Demet Akalın ve Seda Sayan Düşünsün…” Neler Oldu Neler?

Kısa bir süre önce kardeşi Selçuk Tektaş’ın koronavirüse yakalanmasıyla yıkılan Alişan zor günler yaşıyordu. Eşi ve annesiyle birlikte geçtiğimiz günlerde hastanenin önünde görüntülenmişti. Hastane önünde görüntülenen başarılı şarkıcı, “Çok dua edin lütfen, durumu çok kritik” sözlerini dile getirdiği iddia edilmişti. Acun Ilıcalı ise adeta Hızır gibi yetişti.

Kardeşinden gelecek olan iyi haberi bekleyen Alişan’a ise iddialara göre Acun Ilıcalı’dan flaş bir teklif geldi. “Büyük Patron” olarak bilinen Acun Ilıcalı’dan gelen bu hamle ise hem Alişan sevenlerini hem de Acun Ilıcalı sevenlerini mutlu etti. İşte merak edilen tüm detaylar…



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