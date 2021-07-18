Alişan'a Acun Ilıcalı'dan Türkiye'nin En Büyük Teklifi! Bu Zor Günlerinde İlaç Gibi Gelecek... "Ah Be Alişan'ım..." Bundan Sonra Demet Düşünsün!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan, iddialara göre Acun Ilıcalı’dan hayatının teklifini aldı. Geçtiğimiz yıllarda da TV8 kanalında çalışmış olan Alişan şimdi yeniden seyircisiyle buluşacak. Bunun üzerine birçok kişi konu hakkında; “Artık Demet ve Seda düşünsün” yorumlarında bulundular. Peki, neler oluyor?
Kısa bir süre önce kardeşi Selçuk Tektaş’ın koronavirüse yakalanmasıyla yıkılan Alişan zor günler yaşıyordu. Eşi ve annesiyle birlikte geçtiğimiz günlerde hastanenin önünde görüntülenmişti. Hastane önünde görüntülenen başarılı şarkıcı, “Çok dua edin lütfen, durumu çok kritik” sözlerini dile getirdiği iddia edilmişti. Acun Ilıcalı ise adeta Hızır gibi yetişti.
Kardeşinden gelecek olan iyi haberi bekleyen Alişan’a ise iddialara göre Acun Ilıcalı’dan flaş bir teklif geldi. “Büyük Patron” olarak bilinen Acun Ilıcalı’dan gelen bu hamle ise hem Alişan sevenlerini hem de Acun Ilıcalı sevenlerini mutlu etti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Melikan - Çokta güzel olur,zaten eşi oyuncu.Birbirlerini tamamlarlar..
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.