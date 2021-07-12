- 12 Tem 2021 - 16:28 G: 12 Tem 2021 - 16:37

Masterchef Mehmet Şef Jürilik Defterini Kapattı! Yeni Projesini Sosyal Medyadan Duyurdu! Sadece 2 Gün Sonra Her Şey Çok Farklı Olacak…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef yarışmasından Mehmet Şef, çekilebilir! Yeni projesini sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Mehmet Şef sadece 2 gün sonra her şeyin çok farklı olacağının mesajını da verdi. Peki, neler oluyor?

Masterchef yarışmasının ilk sezonundan beri jüri koltuğunda oturan Mehmet Şef, sert tavırlarıyla bilinen usta şeflerden birisiydi. Sık sık yarışmacılarla tartışmalara giren Mehmet Şef, Masterchef yarışmasına ayrı bir renk katıyor.

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümü büyük bir merakla izleniyor. Ön elemelerin yapıldığı yarışmada bu akşam ekranlara gelecek olan bölümde ise ön elemeler resmen bitecek ve üçlü düellolar başlayacak. Masterchef Mehmet Şefin ise üçlü düellolar sırasında yarışmada yer alacak mı araştırılmaya başlandı. Sosyal medya hesabından duyurusunu yapan Mehmet Şef, şok içerisinde bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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12 Tem 2021 - 16:28 Ankara- Yaşam

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