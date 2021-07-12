Masterchef Mehmet Şef Jürilik Defterini Kapattı! Yeni Projesini Sosyal Medyadan Duyurdu! Sadece 2 Gün Sonra Her Şey Çok Farklı Olacak…

Masterchef yarışmasının ilk sezonundan beri jüri koltuğunda oturan Mehmet Şef, sert tavırlarıyla bilinen usta şeflerden birisiydi. Sık sık yarışmacılarla tartışmalara giren Mehmet Şef, Masterchef yarışmasına ayrı bir renk katıyor.

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümü büyük bir merakla izleniyor. Ön elemelerin yapıldığı yarışmada bu akşam ekranlara gelecek olan bölümde ise ön elemeler resmen bitecek ve üçlü düellolar başlayacak. Masterchef Mehmet Şefin ise üçlü düellolar sırasında yarışmada yer alacak mı araştırılmaya başlandı. Sosyal medya hesabından duyurusunu yapan Mehmet Şef, şok içerisinde bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…



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