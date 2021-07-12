- 12 Tem 2021 - 17:21 G: 12 Tem 2021 - 17:36

Camdaki Kız Nalan Nefesleri Kesip Attı! Mayolu Pozu Hem Hayri’yi Hem Sedat’ı Delirtecek! Feride Tokacı Aldı Alacak! Neler Oluyor?

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisinde yer alan ve Nalan karakterine hayat veren Burcu Biricik, nefesleri kesip attı. Mayolu pozunu gören takipçileri, “Hem Hayri hem de Sedat delirecek”, “Feride tokacı aldı alacak!” yorumlarında bulundu. Peki, neler oluyor?

Camdaki Kız dizisinin güzel oyuncusu Nalan karakterine hayat veren Burcu Biricik, paylaştıkları ile yaşıtlarına taş çıkardı. İzleyicilerin beğendiği güzel kadın dizinin sezon finali yapmasının ardından tatil pozları ile gündeme geliyor.

Ünlü oyuncu ile ilgili sıcak gelişmeler yer alırken, önceki günlerde sosyal medyada arkadaşlarıyla plajda eğlenirken ki görselleri gündeme düşmüştü. Görüntülenmeyi sevmeyen oyunculardan olan Burcu Biricik, sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflar ile adeta nefesleri kesti. İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin geri kalanında yer alıyor…

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12 Tem 2021 - 17:21 Ankara- Yaşam

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