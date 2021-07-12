Bitcoin Balina Sayıları Giderek Artıyor! Balinalar Kripto Para Birimlerini Nasıl Etkileyecek?

CryptoQuant şirketi tarafından sağlanan verilere göre tüm borsalardaki balina oranı bu yıl üçüncü büyük dalgalanmayı gördü ve bu durum Bitcoin (BTC) için olumsuz olabilir.

Çinli gazeteci Colin Wu tarafından paylaşılan CryptoQuant grafiğine göre, tüm dijital borsalar için Bitcoin balina oranı arttı ve bu yakında bir Bitcoin fiyat düşüşüne işaret edebilir.

Balina Oranı 0,593’e Ulaştı

Colin Wu, 2021’de daha önce üç kez borsaların balina oranının şimdikinden daha yüksek olduğunu belirtti. CryptoQuant grafiğinin gösterdiği gibi, her seferinde Bitcoin fiyatı, balina oranındaki bu artışlardan sonraki günlerde düştü. Bu oran, Bitcoin’in kripto borsalarındaki en büyük on giriş ve çıkışın boyutunu ölçer.

Bu endeksin değeri arttığında, balinalar olarak bilinen en büyük kripto para sahiplerinden gelen satış baskısında bir artıştan söz edilmektedir. Bugüne kadar, oran 0,5934841 seviyesine yükseldi.

Bununla birlikte, bir kripto para trader’ı Bit_Pascal, Wu’ya balina oranındaki artışları takip eden herhangi bir düşüşten sonra Bitcoin fiyatının keskin bir artış gösterdiğine dikkat çekti. Bu nedenle, BTC’nin bu sefer düşüşten sonra da büyümeye başlamasını bekliyor.

Düzenli BTC Girişleri Düşüyor

Öte yandan Santiment veri toplayıcı tarafından daha önce bildirildiği üzere, Bitcoin’in merkezi kripto borsalarına girişleri, 50 günün en düşük seviyesine doğru keskin bir düşüş yaşadı. Bu nedenle, ticaret platformları ve uygulamaları tarafından tutulan piyasa değerine göre en büyük kripto para biriminin arzı da önemli ölçüde düştü.