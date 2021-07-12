Seren Serengil’den Takipçisine Şok Cevap! Teselli Etmek İstedi, Ortalık Çok Fena Karıştı! Milyonları Yerin Dibine Sokup Sokup Çıkarttı! Neler Oluyor?
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seren Serengil, takipçisinin kendisine atmış olduğu yoruma öyle bir cevap verdi ki, milyonlar şok içerisinde kaldı. Teselli etmek isterken, kadının acısını daha çok deşen Seren Serengil, ağızların açık kalmasına neden oldu. Milyonlarca takipçisini yerin dibine sokup sokup çıkaran Seren Serengil’e çok ağır yorumlar geldi.
Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Seren Serengil, altına gelen yoruma daha fazla dayanamadı ve yorumda bulundu. Dikkatleri üzerine çeken bu yoruma verilen cevap ise tokat etkisi yarattı. Peki, neler oluyor?
Kısa bir süre önce 10 Temmuz’da ameliyat olacağını dile getiren Seren Serengil, yine ameliyat olmamış ve hayranlarını şok içerisinde bırakmıştı. Uzun yıllar önce bebeğini kaybettiği bilinen Seren Serengil, ağızların açık kalmasına neden oldu. Peki, hayranı ne dedi de Seren Serengil, nasıl bir cevap verdi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.