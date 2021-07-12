Seren Serengil’den Takipçisine Şok Cevap! Teselli Etmek İstedi, Ortalık Çok Fena Karıştı! Milyonları Yerin Dibine Sokup Sokup Çıkarttı! Neler Oluyor?

Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Seren Serengil, altına gelen yoruma daha fazla dayanamadı ve yorumda bulundu. Dikkatleri üzerine çeken bu yoruma verilen cevap ise tokat etkisi yarattı. Peki, neler oluyor?

Kısa bir süre önce 10 Temmuz’da ameliyat olacağını dile getiren Seren Serengil, yine ameliyat olmamış ve hayranlarını şok içerisinde bırakmıştı. Uzun yıllar önce bebeğini kaybettiği bilinen Seren Serengil, ağızların açık kalmasına neden oldu. Peki, hayranı ne dedi de Seren Serengil, nasıl bir cevap verdi?



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