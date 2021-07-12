Mehmet Ali Erbil Kendisine “Tecavüzcü” Diyen Seda Sayan Hakkında İlk Kez Konuştu! Sosyal Medya Çalkalanıyor! “Bu Kadarı da Pes” Ortalık Çok Fena Karıştı!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mehmet Ali Erbil ve Seda Sayan, kısa bir süre önce büyük bir kavganın içerisinde kendilerini bulmuşlardı. Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan’a “Geçmişi kirli” sözlerini dile getirince Seda Sayan, skandal bir açıklamada bulunmuştu.
Seda Sayan ise Mehmet Ali Erbil ilk eşi Tuğba Coşkun’dan ayrılma sebebi olarak evlerindeki yardımcıya tecavüzde bulunduğunu açıklamıştı. Mehmet Ali Erbil ise daha sonra Seda Sayan’la arasını düzelmiş ve “Aramıza kimse giremez” sözlerini dile getirmişti. Erbil'in yeni açıklaması ise "Yok artık" dedirtti.
Dikkatleri üzerine çeken bu durumdan sonra Mehmet Ali Erbil ve Seda Sayan aralarını şok bir şekilde düzeltmişlerdi. Seda Sayan’a sorulan Mehmet Ali Erbil soruları cevapsız kalırken; Mehmet Ali Erbil Seda Sayan sorularına cevap verdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.