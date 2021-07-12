Mehmet Ali Erbil Kendisine “Tecavüzcü” Diyen Seda Sayan Hakkında İlk Kez Konuştu! Sosyal Medya Çalkalanıyor! “Bu Kadarı da Pes” Ortalık Çok Fena Karıştı!

Seda Sayan ise Mehmet Ali Erbil ilk eşi Tuğba Coşkun’dan ayrılma sebebi olarak evlerindeki yardımcıya tecavüzde bulunduğunu açıklamıştı. Mehmet Ali Erbil ise daha sonra Seda Sayan’la arasını düzelmiş ve “Aramıza kimse giremez” sözlerini dile getirmişti. Erbil'in yeni açıklaması ise "Yok artık" dedirtti.

Dikkatleri üzerine çeken bu durumdan sonra Mehmet Ali Erbil ve Seda Sayan aralarını şok bir şekilde düzeltmişlerdi. Seda Sayan’a sorulan Mehmet Ali Erbil soruları cevapsız kalırken; Mehmet Ali Erbil Seda Sayan sorularına cevap verdi.



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