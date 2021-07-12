Masterchef Yarışmacısı Hakkında Şok Gerçek! Her Şey Kurgulanmış, Şefler Yanıtlarını Verdi! Şampiyon Ortaya Çıktı! Sadece Bir Günde 50 Bin Takipçi Kazanmıştı, Meğer…

Diğer yarışmacılara oranla daha fazla ilgi gören ve komikliği ile dikkatleri üzerine çeken Tunahan Ak, stüdyoda jürilerin çok eğlenmesini sağlamıştı. Sempatik davranışları ve eğlenceli halleri ile seyirciler tarafından benimsenen Tunahan Ak, yarışma bölümünün yayınlanmasının hemen ardından Instagram hesabında ciddi takipçi sayısına ulaşmıştı. Masterchef programında jürilerin sorduğu sorulara farklı cevaplar veren genç yarışmacı ise birtakım otoritelere göre proje bir isim olduğu söyleniyor. Bu hareketlerin tamamen kurgulandığı ve geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bu senede reyting amaçlı bu ismin programa geldiği gelen söylentiler arasında. Peki bu iddialar doğru mu? İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin geri kalanında yer alıyor…

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