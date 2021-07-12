Kırmızı Oda'nın Sadi Karakteri Dizi Oluyor! Erkan Petekkaya Ağzından Kaçırdı! Sadi Dizisi Mi Geliyor? Acun Ilıcalı Buna Ne Diyecek?

Kırmızı Oda dizisinde en fazla konuk oyuncu olarak kalan Erkan Petekkaya ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kırmızı Oda dizisinde oldukça ilgi çeken Sadi karakteri ile ilgili mini bir dizi mi geliyor? Kulislerde konuşulanlara göre Kırmızı Oda dizisinin Sadi karakteri ile ilgili birtakım çalışmalar yapılıyor. Peki bu çalışmalara Acun Ilıcalı ne diyecek? Erkan Petekkaya'nın yeni dizisi Kırmızı Oda'dan esinlenmiş olan Sadi karakteri mi olacak? İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor…

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