Kırmızı Oda'nın Sadi Karakteri Dizi Oluyor! Erkan Petekkaya Ağzından Kaçırdı! Sadi Dizisi Mi Geliyor? Acun Ilıcalı Buna Ne Diyecek?
Bu sezon başlayan Kırmızı Oda dizisi, her bölüm aldığı yeni oyuncu konukları ile birlikte tüm Türkiye'nin nabzını tutmuştu.
Kırmızı Oda dizisinde en fazla konuk oyuncu olarak kalan Erkan Petekkaya ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kırmızı Oda dizisinde oldukça ilgi çeken Sadi karakteri ile ilgili mini bir dizi mi geliyor? Kulislerde konuşulanlara göre Kırmızı Oda dizisinin Sadi karakteri ile ilgili birtakım çalışmalar yapılıyor. Peki bu çalışmalara Acun Ilıcalı ne diyecek? Erkan Petekkaya'nın yeni dizisi Kırmızı Oda'dan esinlenmiş olan Sadi karakteri mi olacak? İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor…
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12 Tem 2021 - 20:28 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.