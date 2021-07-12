- 12 Tem 2021 - 21:00 G: 12 Tem 2021 - 20:32

Sen Çal Kapımı Dizisinden Kerem Bürsin Ayrılıyor! Hayranları Şok İçerisinde Kaldı, Hande Erçel Deliye Dönecek! Yarım Bıraktı, Görenler Çıldırdı! Neler Oluyor?

Fox Tv ekranlarında geçtiğimiz senelerde başlayan Sen Çal Kapımı dizisinin final kararı sonrasında ise başrol oyuncuları ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Kerem Bürsin ve Hande Erçel gibi çok ünlü oyuncularla diziye başlayan Sen Çal Kapımı dizisi çok yüksek reyting sonuçları ile Fox Tv ekranlarında rekorlar kırdı. Sonrasında ise dizinin ilk sezonunda hali hazırda devam ederken, yurt dışına satılan Sen Çal Kapımı dizisi, ikinci sezonu çekilmesi için ara vermişti. İkinci sezonu devam ederken daha fazla devam edemeyen Sen Çal Kapımı dizisi güzel bir final yapmak adına final bölümünü iki bölüm daha uzattı. Bu gelişmeler sonrasında ise dizinin başrol oyuncularından Kerem Bürsin, kendisi için gelen büyük teklif için görüşme yapıyor. Bu gelişmeler sonrasında ise kendine gelen teklifleri Hande Erçel'in nasıl değerlendireceği merak ediliyor. İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor…

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12 Tem 2021 - 21:00 Ankara- Yaşam

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