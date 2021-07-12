Son Yaz Dizisi İçin Karar Verildi! Başlamadan Bitebilir, Canan’dan Sonra 3 İsim Daha Tek Tek Ayrıldı! FOX TV Şimdi Ne Yapacak?

İzleyiciler tarafından farklı bir hikayeyle giriş yapan Son Yaz dizisi birçok eleştirmen tarafından da tam puan almıştı. Dizinin senaryosu, oyuncular, karakterler oldukça ilgi çekerken dizinin sezon finalinde çok duygusal sahneler yaşanmıştı. Dizinin başrol oyuncusu Funda Eryiğit ile ilgili ortaya düşen iddialar gündemi sallarken, sonrasında yaptığı açıklamalar ile yeni sezonda olmayacağı kesinleşmişti. Savcı Ali Atay'ın ise Leyla ile Mecnun setinde çalışarak yaz tatilini geçirmesi yeni sezonda olup olmayacağı iddialarını da beraberinde getiriyor. Peki yeni sezonda hangi isimler Son Yaz dizisinde yer almayacak? İşte detaylar haberimizin devamında yer alıyor…

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