Survivor Yarışmacısına Büyük Terbiyesizlik! Resmen Rezalet Çıkardılar, Görenler Şok İçerisinde Kaldı! Ailesi Paramparça Oldu! “Pes Artık!”
Survivor yarışması ile birlikte ününe ün katan Nihat Altınkaya, ailesi ile çıktığı tatilde şok gelişmeler yaşadı. Bu olaylar sonrasında ise herkes “terbiyesizlik” olarak adlandırdı. İşte o gelişmeler..
Survivor'a katılarak büyük bir başarı elde eden Nihat Altınkaya, var olan ününü bir üst noktaya çıkarmıştı. Survivor sonrası birkaç dizi macerası olan başarılı oyuncu sonrasında ise uzun süredir ailesi ile vakit geçirmeyi tercih etmişti. Tüm bu gelişmelerin sonrasında ise tatilde ailesiyle görüntülenen başarılı oyuncunun eşi için gelen yorumlar tüm Türkiye tarafından ciddi bir şekilde eleştirildi. Saygısız bir şekilde yapılan yorum sonrasında ailede oldukça sinirlendi. İşte detaylar…
Detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.