- 12 Tem 2021 - 20:36 G: 12 Tem 2021 - 20:39

Survivor Yarışmacısına Büyük Terbiyesizlik! Resmen Rezalet Çıkardılar, Görenler Şok İçerisinde Kaldı! Ailesi Paramparça Oldu! “Pes Artık!”

Survivor yarışması ile birlikte ününe ün katan Nihat Altınkaya, ailesi ile çıktığı tatilde şok gelişmeler yaşadı. Bu olaylar sonrasında ise herkes “terbiyesizlik” olarak adlandırdı. İşte o gelişmeler..

Survivor'a katılarak büyük bir başarı elde eden Nihat Altınkaya, var olan ününü bir üst noktaya çıkarmıştı. Survivor sonrası birkaç dizi macerası olan başarılı oyuncu sonrasında ise uzun süredir ailesi ile vakit geçirmeyi tercih etmişti. Tüm bu gelişmelerin sonrasında ise tatilde ailesiyle görüntülenen başarılı oyuncunun eşi için gelen yorumlar tüm Türkiye tarafından ciddi bir şekilde eleştirildi. Saygısız bir şekilde yapılan yorum sonrasında ailede oldukça sinirlendi. İşte detaylar…

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12 Tem 2021 - 20:36 Ankara- Yaşam

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