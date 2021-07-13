ASKİ Ankara Su Kesintileri: 13 Temmuz 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Ankara 12 Temmuz 2021 Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Ankara’nın su sağlayıcılığını üstlenen Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi, kısa adıyla ASKİ, tüm başkentin su boru hatlarını elden geçirmeye devam ediyor. Çalışmalarını iki ayrı şekilde gerçekleştiren ASKİ, arıza kaynaklı çalışmalarına onarım adı veriyor ve bu çalışmaları esnasında plansız su kesintileri uyguluyor. Öte yandan su depolarının ve boru hatlarının bakımını da üstlenen ASKİ, bu çalışmaları esnasında ise planlı su kesintileri ortaya çıkarıyor. Her çalışmasında ortaya çıkardığı su kesintilerini güvenlik nedeniyle gerçekleştiren ASKİ, başkentlilerin de konuyla ilgili çeşitli sorularının doğmasına neden oluyor.

ASKİ 13 Temmuz Ankara’nın Hangi Mahallelerinde Su Kesintisi Yaşanacak?



Ankaralılara su kesintileri ile ilgili tüm detayları bildiren ASKİ, planlı ve plansız su kesintilerini duyuruları aracılığıyla başkentlilerle paylaşıyor. Duyuruları için resmi web sitesini kullanan ASKİ, planlı su kesintilerini günler öncesinden başkentliler ile paylaşırken; plansız su kesintilerini gün içerisinde Ankaralılara bildiriyor.



ASKİ’nin resmi web sitesine göre; 13 Temmuz 2021 Salı günü Ankara’nın hiçbir bölgesinde planlı su kesintisi gerçekleştirmeyi planlamıyor. Plansız su kesintileri için ise sıklıkla resmi web sitesinde güncellemeler gerçekleştiren ASKİ, ALO 153 Ankara su arıza ihbar hattından bildiri aldığı an onarım tarihini internet sitesine giriyor.