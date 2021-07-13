13 Temmuz 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 12 Temmuz 2021 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Ankara’nın enerji sağlayıcısı EDAŞ, elektrik hatlarında gerçekleştirdiği bakım ve iyileştirme çalışmalarını üstlenmeye bu yıl da devam ediyor. Her gün Ankara’nın farklı bölgelerinde çalışmalar gerçekleştiren EDAŞ, çalışmaları esnasında güvenlik gerekçesi ile elektrik kesintisi uygulamasına gidiyor. Kısa süreliğini elektrikleri kesen EDAŞ, Ankaralıların kafasında ise pek çok sorunun oluşmasına neden oluyor.

13 Temmuz Ankara’nın Hangi İlçelerinde Elektrik Kesintisi Yaşanacak?



Çalışmaları esnasında planlı elektrik kesintileri ortaya çıkaran EDAŞ, kesintiler ile ilgili tüm detayları başkentlilerle paylaşıyor. İletişim için üç farklı duyuru kanalı kullanan EDAŞ; resmi web sitesindeki sorgulama ekranı başta olmak üzere, duyuruları için, Başkent 186 isimli mobil uygulaması ve SMS sistemini de kullanıyor. Bu sayede Ankaralıların bilgi sahibi olabilmesini kolaylaştıran EDAŞ, elektrik kesintilerine karşı önlem alabilmeyi mümkün hale getiriyor.



EDAŞ’ın duyuru kanallarına göre; 13 Temmuz 2021 Salı günü Ankara’da geçekleşecek olan elektrik kesintisinden 18 ilçenin etkileneceği biliniyor. Salı günü Ankara’da yaşanacak olan elektrik kesintisinden etkilenecek olan ilçeler ise, EDAŞ tarafından; Akyurt, Ayaş, Altındağ, Bala, Beypazarı, Çankaya, Çubuk, Etimesgut, Evren, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kalecik, Keçiören, Mamak, Polatlı, Pursaklar ve Sincan olarak başkentlilere bildiriliyor. Öte yandan her ilçede gerçekleşen elektrik kesintilerini bakımı gerçekleştiren hat çevresi ile sınırlayan EDAŞ; ilçelerin tamamında değil, belirli bölgelerinde kesintiler meydana getiriyor.