13 Temmuz 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Başkent Ankara’da devam eden elektrik hatlarındaki çalışmalar, çeşitli nedenlerle elektrik kesintileri ortaya çıkarıyor. Elektrik kesintilerinden etkilenip etkilenmeyeceğini merak eden Ankaralılar ise, konuyla ilgili sorularına cevap arıyor. Peki, 13 Temmuz Ankara’nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 13 Temmuz Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…
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Ankara’nın enerji sağlayıcısı EDAŞ, elektrik hatlarında gerçekleştirdiği bakım ve iyileştirme çalışmalarını üstlenmeye bu yıl da devam ediyor. Her gün Ankara’nın farklı bölgelerinde çalışmalar gerçekleştiren EDAŞ, çalışmaları esnasında güvenlik gerekçesi ile elektrik kesintisi uygulamasına gidiyor. Kısa süreliğini elektrikleri kesen EDAŞ, Ankaralıların kafasında ise pek çok sorunun oluşmasına neden oluyor.
13 Temmuz Ankara’nın Hangi İlçelerinde Elektrik Kesintisi Yaşanacak?
Çalışmaları esnasında planlı elektrik kesintileri ortaya çıkaran EDAŞ, kesintiler ile ilgili tüm detayları başkentlilerle paylaşıyor. İletişim için üç farklı duyuru kanalı kullanan EDAŞ; resmi web sitesindeki sorgulama ekranı başta olmak üzere, duyuruları için, Başkent 186 isimli mobil uygulaması ve SMS sistemini de kullanıyor. Bu sayede Ankaralıların bilgi sahibi olabilmesini kolaylaştıran EDAŞ, elektrik kesintilerine karşı önlem alabilmeyi mümkün hale getiriyor.
EDAŞ’ın duyuru kanallarına göre; 13 Temmuz 2021 Salı günü Ankara’da geçekleşecek olan elektrik kesintisinden 18 ilçenin etkileneceği biliniyor. Salı günü Ankara’da yaşanacak olan elektrik kesintisinden etkilenecek olan ilçeler ise, EDAŞ tarafından; Akyurt, Ayaş, Altındağ, Bala, Beypazarı, Çankaya, Çubuk, Etimesgut, Evren, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kalecik, Keçiören, Mamak, Polatlı, Pursaklar ve Sincan olarak başkentlilere bildiriliyor. Öte yandan her ilçede gerçekleşen elektrik kesintilerini bakımı gerçekleştiren hat çevresi ile sınırlayan EDAŞ; ilçelerin tamamında değil, belirli bölgelerinde kesintiler meydana getiriyor.
13 Tem 2021 - 00:05 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.