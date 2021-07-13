15 Temmuzu Kahramanlığını Anlatan Börü Dizisi Nerede Çekildi! Börü Ne Demek? Börü Dizisinin Konusu Ve Oyuncuları Kimler?

Uzunca bir süre Star TV ekranlarından yayınlanan Börü dizisi, seyircisine veda etmek için değişik bir yöntem seçti. Final bölümünü beyazperde ile taçlandıran Börü; Can Emre ve Cem Özüduru yönetmenliğinde bir filme dönüştü. Alper Çağlar, Can Emre, Emre Sirel ve Cem Özduru dörtlüsünün kaleme aldığı Börü filminin finali, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz 2016 demokrasiye darbe girişimini konu aldı.

15 Temmuzu Kahramanlığını Anlatan Börü Dizisi Nerede Çekildi!



Dağ 2 filmi ile aynı yapım şirketi tarafından çekilen Börü, aksiyon sahneleri ile yayınlandığı dönem seyircisini ekran başına kilitlemeyi başarmıştı. Bunun üzerine Börü hayranları; “15 Temmuzu kahramanlığını anlatan Börü dizisi nerede çekildi!” sorusunu sormaya başladı. Börü dizisinin pek çok bölümleri Diyarbakır Bağlar’da bulunan Gazi İlkokulu’nda çekildi. Ancak Börü dizisinin çekimleri Ankara ve Konya’da bulunan setler ile de desteklendi. Öte yandan 15 Temmuz kahramanlıklarını ekranlara getiren Börü filmi, başkent Ankara’dan sahneler ile beyazperdeye aktarıldı.



Börü Ne Demek?



Kavramsal olarak eski Türkçe’ye dayanan Börü kelimesi, dizinin ardından popüler hale geldi ve “Börü ne demek?” sorusunu sıklıkla sordurdu. Bunun üzerine börü kelimesinin ise, Türklerde; kurt, yiğit, bahadır ve cesur gibi pek çok kavramı karşılayan kutsal bir kavram olduğu ortaya çıktı.