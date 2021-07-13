Cennet Yiğit Kimdir? 15 Temmuz Ankara Şehidi Cennet Yiğit Kaç Yaşında, Nereli? Cennet Yiğit Ankara’da Nasıl Şehit Oldu?

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) veya Paralel Devlet Yapılanması (PYD) olarak isimlendirilen yapılar tarafından planlanan darbe girişimi 15 – 16 Temmuz 2016 tarihinde kahraman güvenlik güçlerinin ve sivil halkın yardımı ile püskürtüldü. Darbeleri ile hatırlanan Türkiye’de bambaşka bir demokrasi sayfası açan 15 Temmuz günü, ardından pek çok kahraman şehit bıraktı. O şehitlerden biri ise Ankara’dan çıkan genç kahraman Cennet Yiğit oldu.

Cennet Yiğit Kimdir?



Başkentlilerin yüreğinde hala taze bir yara olan Cennet Yiğit, 15 Temmuz’un kahraman vatan evlatları arasına adını yazdırdı. Peki, Cennet Yiğit kimdir? Sadece 23 yaşında şehit düşürülen komiser yardımcı Cennet Yiğit, henüz 10 aydır görev başındaydı. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Öğretmenliği okurken, hep hayali olan Polis Akademisi’ni kazanan Cennet Yiğit; her iki akademiyi aynı anda başarı ile tamamladı. Şehit edildiği sırada sözlü olan Cennet Yiğit, Kayseri'nin Bünyan ilçesi Merkez Bayramlı Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı.