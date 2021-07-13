Cennet Yiğit Kimdir? 15 Temmuz Ankara Şehidi Cennet Yiğit Kaç Yaşında, Nereli? Cennet Yiğit Ankara’da Nasıl Şehit Oldu?
Unutulmaz kahramanlar ardında bırakan 15 Temmuz darbe girişiminin püskürtülmesi, bir kez daha yaklaşıyor. Her ilde olduğu gibi başkent Ankara’da da kahramanca savaşan sivil halk ve polis gücü, bir kez daha minnet ve saygıyla hatırlanıyor. Peki, Cennet Yiğit kimdir? 15 Temmuz Ankara şehidi Cennet Yiğit kaç yaşında, nereli? Cennet Yiğit Ankara’da nasıl şehit oldu? İşte, detaylar…
Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) veya Paralel Devlet Yapılanması (PYD) olarak isimlendirilen yapılar tarafından planlanan darbe girişimi 15 – 16 Temmuz 2016 tarihinde kahraman güvenlik güçlerinin ve sivil halkın yardımı ile püskürtüldü. Darbeleri ile hatırlanan Türkiye’de bambaşka bir demokrasi sayfası açan 15 Temmuz günü, ardından pek çok kahraman şehit bıraktı. O şehitlerden biri ise Ankara’dan çıkan genç kahraman Cennet Yiğit oldu.
Cennet Yiğit Kimdir?
Başkentlilerin yüreğinde hala taze bir yara olan Cennet Yiğit, 15 Temmuz’un kahraman vatan evlatları arasına adını yazdırdı. Peki, Cennet Yiğit kimdir? Sadece 23 yaşında şehit düşürülen komiser yardımcı Cennet Yiğit, henüz 10 aydır görev başındaydı. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Öğretmenliği okurken, hep hayali olan Polis Akademisi’ni kazanan Cennet Yiğit; her iki akademiyi aynı anda başarı ile tamamladı. Şehit edildiği sırada sözlü olan Cennet Yiğit, Kayseri'nin Bünyan ilçesi Merkez Bayramlı Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı.
13 Tem 2021 - 00:15 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.