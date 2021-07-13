Birol Yavuz Kimdir? 15 Temmuz Ankara Şehidi Birol Yavuz Kaç Yaşında, Nereli? Birol Yavuz Ankara’da Nasıl Şehit Oldu?
Kahramanlıkları ile tüm Türkiye’nin yakından tanıdığı Birol Yavuz, Cizre’de PKK terör örgütüne karşı gerçekleştirilen operasyon esnasında yaralanmıştı. İyileşir iyileşmez görevinin başına dönen Birol Yavuz, 15 Temmuz gecesi terör örgütünün girişimi ile plan yapan askerler tarafından yaralandı. Ancak Birol Yavuz, bu kez yaralanmadan sağ kurtulamadı ve şehit düştü. Birol Yavuz kimdir? 15 Temmuz Ankara şehidi Birol Yavuz kaç yaşında, nereli? Birol Yavuz Ankara’da nasıl şehit oldu? İşte, detaylar…
Türkiye’nin tanınan kahramanlarından olan Birol Yavuz, yaşamı boyunca terör örgütlerine karşı verdiği mücadeleler ile tanındı. İlk olarak PKK terör örgütü tarafından gazi yapılan Birol Yavuz, 15 Temmuz 2016 darbe girişimi esnasında Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından şehit edildi. Henüz yeni görevine geri dönmüş olan Birol Yavuz, şehitlik mertebesine ulaşmasının ardında kahramanca pek çok hikaye bıraktı.
Birol Yavuz Kimdir?
15 Temmuz gecesi Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda görevli olan Birol Yavuz, pek çok kahramanlık hikayesine o gece bir yenisini ekledi. Peki, Birol Yavuz kimdir? Önce gazi, sonra şehit düşen Birol Yavuz; uzun süredir polis özel harekatında görev yapıyordu. Evli ve üç çocuk babası olan Birol Yavuz; Cemre Nur (15), Zeynep (10) ve Kübra (7) isimli 3 çocuğunu ardında bırakarak göreve koştu.
13 Tem 2021 - 00:18 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.