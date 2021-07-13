Birol Yavuz Kimdir? 15 Temmuz Ankara Şehidi Birol Yavuz Kaç Yaşında, Nereli? Birol Yavuz Ankara’da Nasıl Şehit Oldu?

Türkiye’nin tanınan kahramanlarından olan Birol Yavuz, yaşamı boyunca terör örgütlerine karşı verdiği mücadeleler ile tanındı. İlk olarak PKK terör örgütü tarafından gazi yapılan Birol Yavuz, 15 Temmuz 2016 darbe girişimi esnasında Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından şehit edildi. Henüz yeni görevine geri dönmüş olan Birol Yavuz, şehitlik mertebesine ulaşmasının ardında kahramanca pek çok hikaye bıraktı.

Birol Yavuz Kimdir?



15 Temmuz gecesi Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda görevli olan Birol Yavuz, pek çok kahramanlık hikayesine o gece bir yenisini ekledi. Peki, Birol Yavuz kimdir? Önce gazi, sonra şehit düşen Birol Yavuz; uzun süredir polis özel harekatında görev yapıyordu. Evli ve üç çocuk babası olan Birol Yavuz; Cemre Nur (15), Zeynep (10) ve Kübra (7) isimli 3 çocuğunu ardında bırakarak göreve koştu.