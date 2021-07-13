Emekliler İkramiyelerini Ne Zaman Alacak? 1100 TL Emekli Bayram İkramiyesi Hangi Gün Yatacak?
Milyonlarca emeklinin yakından ilgilendiği Kurban Bayramı ikramiyesinin hesaplara geçme tarihi netleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilere bekledikleri o müjdeyi sonunda verdi. Peki, emekliler ikramiyelerini ne zaman alacak? 1100 TL Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? 1100 TL emekli bayram ikramiyesi hangi gün yatacak? İşte, konuyla ilgili tüm detaylar…
Emekliler için ek bir gelir kaynağı olan bayram ikramiyeleri dini bayramlarda olmak üzere yılda iki kez şeklinde uygulamaya konuldu. Uzunca süredir devam eden bu uygulama pek çok emeklinin bayram ihtiyaçlarını karşılamasını sağladı. Öte yandan Kurban Bayramı öncesi yeniden gündeme gelen emekli ikramiyeleri için yatırılma tarihi kesin olarak belli oldu.
Emekliler İkramiyelerini Ne Zaman Alacak?
Emeklilerinin gözünü ve kulağını çevirdiği Kurban Bayramı ikramiyesi için beklenen açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından gelen o müjde pek çok emeklinin yüzünü güldürdü. SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) bayram ikramiyelerinin farklı günlerde yatırıldığı Türkiye’de son durum bakanın açıklaması ardından netleşti. Konuyla ilgili bilgi sahibi olmak isteyen vatandaş ise, “emekliler ikramiyelerini ne zaman alacak?” sorusuna yanıt aramaya başladı. Bakanın açıklamasının ardından emeklilerin bayram ikramiyelerini, temmuz ayının içerisinde alacağı öğrenildi.
13 Tem 2021 - 00:21 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.