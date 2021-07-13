- 13 Tem 2021 - 00:40 G: 13 Tem 2021 - 00:43

Paylaş Benimle Başvurusu Nasıl Yapılır? Gökhan Çınar'ın Sunumuyla Paylaş Benimle'de Neler Olacak?

Youtube kanalı ile tüm Türkiye’nin tanıdığı yüzlerden biri haline gelen Gökhan Çınar, Katarsis programındaki başarısını Exxen’e taşımıştı. Şimdi kollarını televizyon ekranına çıkmak için sıvayan Gökhan Çınar, Paylaş Benimle programı ile seyirci karşısına ilk kez çıktı. Peki, Paylaş Benimle başvurusu nasıl yapılır? Gökhan Çınar'ın sunumuyla Paylaş Benimle'de neler olacak? Paylaş Benimle Gökhan Çınar kimdir? İşte, konuyla ilgili tüm detaylar…

Ekranlara farklı bir format ile merhaba diyen Paylaş Benimle programı, ilk bölümü ile seyirci kitlesini oluşturmaya başladı. Programının TV8 ekranları aracılığıyla seyircisi ile buluşan ilk bölümü ise, gerisinde kafalarda pek çok soru işareti bıraktı.

Paylaş Benimle Başvurusu Nasıl Yapılır?

TV8 ekranlarından 12 Haziran 2021 Pazartesi günü seyircisine merhaba diyen Paylaş Benimle programı yoğun bir ilgiyle karşılandı. Programa katılmak isteyen seyirciler ise “Paylaş Benimle başvurusu nasıl yapılır?” sorusuna yanıt aramaya başladı. Paylaş Benimle programı başvurularını https://www.paylasbenimle.tv ekranı üzerinden alacağını duyurdu.

Gökhan Çınar'ın Sunumuyla Paylaş Benimle'de Neler Olacak?

Uzman Psikolog Gökhan Çınar’ın sunumu ile ekranlara gelmeye başlayan Paylaş Benimle programı, şimdiden televizyon severlerin yakın markajına girmiş bulunuyor. Programı duyar duymaz heyecanlanan televizyon izleyicileri, “Gökhan Çınar’ın sunumuyla Paylaş Benimle’de neler olacak?” sorusuna yanıt arıyor. Katarsis benzeri formatı ile ekranlara gelmeye başlayan Paylaş Benimle programında bu kez danışan koltuğunda ünlüler değil, seyirciler oturuyor. Seyircisinin yaşamına dokunmayı hedeflediğini söyleyen Gökhan Çınar, daha geniş kitlelere ulaşmak için harekete geçiyor.

13 Tem 2021 - 00:40 - Yaşam

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