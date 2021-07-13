- 13 Tem 2021 - 00:43 G: 13 Tem 2021 - 00:46

Genel Kurmay Başkanı Nasıl Seçilir? Şuanki Genel Kurmay Başkanı Kimdir? Genel Kurmay Başkanı Kime Bağlı?

Her dönem Türkiye’nin prestijli unvanlarından biri olan Genel Kurmay Başkanlığı, hakkında pek çok soruyu merak ettiriyor. Vatandaşların kafalarındaki sorulara yanıt ise, Milli Savunma Bakanlığı’ndan geliyor. Peki, genel kurmay başkanı nasıl seçilir? Şuanki genel kurmay başkanı kimdir? Genel kurmay başkanı kime bağlı? İşte, konuyla ilgili tüm ayrıntılar…

İlk Genelkurmay Başkanlığı binası, Mustafa Kemal Atatürk tarafından açılan bu statü, 29 Ekim 1931 senesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin en üst askeri mercii olarak görev yapmaya başlıyor. O günden bugüne pek çok genel kurmay başkanı değiştiren Türkiye, iç ve dış savunması konusunda bu mesleğe büyük bir önem atfediyor. Öte yandan her askeri personelinin hayali olan genel kurmay başkanlığı seçim ve atama usulleri açısından her dönem merak ediliyor.

Genel Kurmay Başkanı Nasıl Seçilir?

Eski adıyla Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Reisliği olan Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bu yana Türk Silahlı Kuvvetlerini komuta eden en üst düzey askeri birim olarak görev yapıyor. Görevlendirmesi Türkiye Cumhuriyeti Anayasa esaslarına göre gerçekleştirilen genel kurmay başkanları, belli yöntemlerle atanıyor. Peki, genel kurmay başkanı nasıl seçilir? Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 117. Maddesi’ne dayanarak görevlendirilen genel kurmay başkanı, Cumhurbaşkanı tarafından atanıyor.

Şuanki Genel Kurmay Başkanı Kimdir?

Savaşta Başkomutanlık görevini Cumhurbaşkanı adına yerine getirme yetkisine sahip olan genel kurmay başkanı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin savunma mekanizmasının önemli kollarının başında geliyor. Peki, Türkiye’de şuanki genel kurmay başkanı kimdir? 10 Temmuz 2018'de atanan Orgeneral Yaşar Güler, o günden bugüne genel kurmay başkanlığı görevini yürütüyor. Yapılacak uluslararası anlaşma ve antlaşmaların askerî yönlerinin tayininde ve uygulama esaslarının tespitinde mütalaa vermek ile yükümlü olan Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, askeri açıdan pek çok yetki ve görev ile donatılmış bulunuyor.

13 Tem 2021 - 00:43 - Yaşam

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