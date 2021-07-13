Ankara’dan Kıbrıs'a Nasıl Gidilir? Kıbrıs'a Gitmek İçin Pasaport Gerekli Mi?

Doğal güzellikleri ve eğlence hayatı ile Türkiye’nin en çok tercih ettiği tatil rotalarından biri olan Kıbrıs, yazın gelmesi ile birlikte Nissi plajları, Afrodit Kayalıkları ve Kral Mezarları ile Türk turistlerinin akına uğramaya başlıyor. Başkent Ankaralıların da sıklıkla izlediği rotalar arasında bulunan Kıbrıs, Ankara’dan kolay ulaşımı ile de dikkatleri üzerine çekiyor.

Ankara’dan Kıbrıs'a Nasıl Gidilir?



Ankara’dan Kıbrıs’a tatil planı yapan vatandaşlar, “Ankara’dan Kıbrıs'a nasıl gidilir?” sorusuna yanıt arıyor. Bir ada ülkesi olan Kıbrıs, deniz ve hava yolculuğu ile ziyaretçilerini ağırlıyor. Toplamda 3 saat civarı süren deniz yolculuğunu yapabilmek için Ankaralı vatandaşların, Akdeniz bölgesi illerinden birine geçiş yapması gerekiyor. Bu illerin başında ise Antalya ve Mersin geliyor.



Öte yandan Ankara’dan gün içerisinde sıklıkla aktarmalı veya aktarmasız Kıbrıs seferlerini bulmak mümkün ve kolay olan yol oluyor. Esenboğa Havalimanı’ndan Kıbrıs Ercan Hava Limanı’na gerçekleştirilen uçuşlar aktarmasız olduğunda yaklaşık 1,5 saat; aktarmalı olduğunda ise yaklaşık 5 saat bir yolculuk ortaya çıkarıyor.