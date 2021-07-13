AB Komisyonu Dijital Vergi Planlarını Sonbahara Erteleyecek!

Konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre AB Komisyonu, dijital vergi önerisini bir süre için rafa kaldırması yönünde ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'in yoğun baskısı ile karşı karşıya kaldı. AB Komisyonu, dijital vergi planından hangi şirketlerin etkileneceğine dair planlarını açıklamayı da 20 Temmuz'a öteledi. FT'ye bilgi veren yetkililer, dijital vergi planının sonbahara ertelenmesi konusunda nihai kararın henüz alınmadığını, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in bugün ABD Hazine Bakanı Yellen ile bugünkü görüşmesinde konunun gündeme geleceğini de vurguladılar.

Yellen, çok uluslu şirketlerin vergilendirilmeleri konusunun 2022 baharına kadar gündeme gelmemesini istiyor.