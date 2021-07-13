13 Temmuz 2021 Altın Fiyatları Ne Kadar? Güncel Gram, Çeyrek, Cumhuriyet Altını Fiyatları...
Altın fiyatları 13 Temmuz 2021 yükseliş beklentisine cevap verdi. Güne hareketli başlayan gram, çeyrek, cumhuriyet altını fiyatları ne kadar?
Haftanın ikinci gününde altın yatırımcısı tarafından altın fiyatları takip edilmeye devam ediyor. Ons altının bin 803 dolara çıkmasıyla birlikte iç piyasadaki altın fiyatları da bu oranlarda dengelendi. Peki, hangi altın türü ne kadar oldu?
GRAM ALTIN NE KADAR?
Geçtiğimiz haftalarda 500 lira barajını aşarak önemli bir kritik eşiği geçen gram altın an itibarıyla 502 liradan işlem görüyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın ise bugün 800 liranın üzerindeki konumunu korurken 813 liradan geri alınıyor. 13 Temmuz’da çeyrek altının satış fiyatı ise 828 TL.
CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?
Son dönemdeki artışlarla birlikte hem 3 bin lira barajını aşan hem de bu seviyelerdeki eşikleri geçen Cumhuriyet altını bugün 3 bin 248 liradan alınırken 3 bin 300 liradan da satışa sunuluyor.
13 Tem 2021 - 08:38 - Ekonomi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.