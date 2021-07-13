13 Temmuz 2021 Altın Fiyatları Ne Kadar? Güncel Gram, Çeyrek, Cumhuriyet Altını Fiyatları...

Haftanın ikinci gününde altın yatırımcısı tarafından altın fiyatları takip edilmeye devam ediyor. Ons altının bin 803 dolara çıkmasıyla birlikte iç piyasadaki altın fiyatları da bu oranlarda dengelendi. Peki, hangi altın türü ne kadar oldu?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Geçtiğimiz haftalarda 500 lira barajını aşarak önemli bir kritik eşiği geçen gram altın an itibarıyla 502 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise bugün 800 liranın üzerindeki konumunu korurken 813 liradan geri alınıyor. 13 Temmuz’da çeyrek altının satış fiyatı ise 828 TL.

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Son dönemdeki artışlarla birlikte hem 3 bin lira barajını aşan hem de bu seviyelerdeki eşikleri geçen Cumhuriyet altını bugün 3 bin 248 liradan alınırken 3 bin 300 liradan da satışa sunuluyor.