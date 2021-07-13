Masterchef Mehmet Şef, Somer ve Danilo’yla Kavgalık Oldu! Canlı Yayında Öyle Bir Gönderme Yaptı Ki, Milyonlar Şok İçerisinde Kaldı! Artık Arkadaş Bile Değiller!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümünde büyük bir heyecan yaşanıyor. Son bölümünden sonra 3’lü düellolar başlayacak ve artık kadrodaki asıl isimler seçilecek. Son bölümde ise Mehmet Şef öyle bir göndermede bulundu ki, görenler şok içerisinde kaldı. Artık arkadaş bile değiller.

Son bölümde ise Mert Ayhan isimli bir yarışmacı yarışmaya katıldı. Çökertme kebabın kendi yorumunu katacağını dile getiren yarışmacı, yemeğini hazırladı fakat bir noktada büyük bir yanlış yaptı. Tabağının tadına bakan şeflerden ise sadece Mehmet Şef bunu dile getirdi. İşte merak edilen kavganın tüm detayları…



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