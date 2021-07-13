Masterchef Mehmet Şef, Somer ve Danilo’yla Kavgalık Oldu! Canlı Yayında Öyle Bir Gönderme Yaptı Ki, Milyonlar Şok İçerisinde Kaldı! Artık Arkadaş Bile Değiller!
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef yarışmasında Somer Şef ve Danilo Şefe; Mehmet Şeften öyle bir taş geldi ki, görenler şok içerisinde kaldı. Canlı yayında bir şey diyemeyen Şef, yayın sonrasında kavga ettikleri yönünde iddialarla gündeme geldi. Üç şefin birbirine girdiğine dair görüntülerinde iddialar arasında yer alması “Yok artık” dedirtti. Peki, Mehmet Şef ne dedi?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümünde büyük bir heyecan yaşanıyor. Son bölümünden sonra 3’lü düellolar başlayacak ve artık kadrodaki asıl isimler seçilecek. Son bölümde ise Mehmet Şef öyle bir göndermede bulundu ki, görenler şok içerisinde kaldı. Artık arkadaş bile değiller.
Son bölümde ise Mert Ayhan isimli bir yarışmacı yarışmaya katıldı. Çökertme kebabın kendi yorumunu katacağını dile getiren yarışmacı, yemeğini hazırladı fakat bir noktada büyük bir yanlış yaptı. Tabağının tadına bakan şeflerden ise sadece Mehmet Şef bunu dile getirdi. İşte merak edilen kavganın tüm detayları…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.