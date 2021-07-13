Masterchef’e Katıldı, Danilo Şef Elinden Tuttu! Sokaklarda Kaldığını Öğrenince Daha Fazla Dayanamadı! Neredeyse Ağlayacaktı, Paraya Para Demeyecek! Neler Oluyor?
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’e katılan bir yarışmacı ağızları açık bıraktı. Hayatını şeflere anlatınca Danilo Şef daha fazla dayanamadı ve elinden tuttu. “Sokaklarda bile kaldım” açıklamasını yapan yarışmacı, şeflerin şok içerisinde kalmasına neden olurken gözlerini ise doldurdu. Artık paraya para demeyecek olan isim ise Danilo Şefi fethetti. Neler oluyor?
Son zamanların en çok konuşulan programlarından biri olan Masterchef’te ön elemelerin bitmesine sadece sayılı günler kaldı. Dikkatleri üzerine çeken yarışmacıların katıldığı yarışmaya ise bir isim milyonları titretti. Yürekleri paramparça eden isim, sosyal medyanın da gündemi haline geldi.
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın son bölümünde Hamza Mercimek isimli bir yarışmacı kendisine özel olan bir tarifle şeflerin karşısına çıktı. Kendisi için anlamının yüksek olduğunu belirten Hamza Mercimek, yaşam hikayesiyle milyonları şok içerisinde bıraktı. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.