Masterchef’e Katıldı, Danilo Şef Elinden Tuttu! Sokaklarda Kaldığını Öğrenince Daha Fazla Dayanamadı! Neredeyse Ağlayacaktı, Paraya Para Demeyecek! Neler Oluyor?

Son zamanların en çok konuşulan programlarından biri olan Masterchef’te ön elemelerin bitmesine sadece sayılı günler kaldı. Dikkatleri üzerine çeken yarışmacıların katıldığı yarışmaya ise bir isim milyonları titretti. Yürekleri paramparça eden isim, sosyal medyanın da gündemi haline geldi.

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın son bölümünde Hamza Mercimek isimli bir yarışmacı kendisine özel olan bir tarifle şeflerin karşısına çıktı. Kendisi için anlamının yüksek olduğunu belirten Hamza Mercimek, yaşam hikayesiyle milyonları şok içerisinde bıraktı. Peki, neler oluyor?



Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>

